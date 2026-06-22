Luis García llega al Mallorca para volver a primera

Luis García Fernández ha aceptado el reto de firmar con el Mallorca con el objetivo de ascender a primera división. El técnico asturiano ha sido el elegido por Pablo Ortells para volver a ilusionar a la afición. El director deportivo del club le ha ofrecido un año con opción a otro opcional si el trabajo durante la 20026-27 es el esperado. El nuevo entrenador del Mallorca ya conoce la isla porque en la temporada 2004-05 formó parte de la plantilla que finalmente consiguió la permanencia en primera división.

Mucho trabajo en el aire

Luis García y Pablo Ortells empezarán a tomar decisiones después de la salida de Martin Demichelis que se marcha al Leipzig tras pagar su cláusula. El técnico asturiano ha demostrado en La Unión Deportiva Las Palmas que le gusta que sus equipos tengan el control de juego cuando el partido lo permita. En el conjunto canario finalizó en la quinta posición y cayó eliminado en las semifinales de ascenso ante el Málaga. Anteriormente, entrenó al Real Madrid C, selección de Qatar y al Espanyol donde fue destituido.

Fichajes

El Real Mallorca acudirá al mercado para incorporar futbolistas con los bolsillos llenos tras las ventas de Larin, Maffeo y Vedat Muriqi que ham dejado en torno a 18 millones de euros. Esta cifra aumentará si finalemente salen traspasados Samu Costa, Jan Virgili y Leo Román.