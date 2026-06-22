Sebastià Oliver: "El Mallorca tendría que rebajar los abonos un 50%"

El Moviment Mallorquinsta sigue insistiendo en calificar la gestión de Andy Kohlberg, Alfonso Díaz y Pablo Ortells de nefasta. Sebastià Oliver como presidente del Moviment se remite al último comunicado ´Ja Basta´ para criticar a los responsables del club tras el descenso a segunda división y la forma de seguir gestionando la entidad en la categoría de plata. "Tendríamos que pasar a la acción porque es lamentable".

Rebaja de abonos

Oliver espera que el Real Mallorca rebaje los precios de forma considerable después de comprobar el estado de ánimo de los aficionados y el ejemplo del Girona que ha anunciado un descuento del 50%. El presidente del Moviment Mallorquinista está muy decepcionado y no comparte la propuesta de la ´Unió de Penyes´ a Alfonso Díaz en la reunión mantenida el pasado jueves en Son Moix una rebaja del 30%. "Dije hace unas semanas lo de rebajar un 30% pero viendo como va que hablas con uno o con otro, con gente que lleva 25 años de socio y te dice que no se hará socio y no quiere saber nada. Lo que tendrían que hacer es el 50% para enganchar. La gente se hará abonada por el escudo, por el mallorquinismo y por lo que quiere al equipo2