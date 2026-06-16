Díaz mantiene a Demichelis en contra del deseo de la afición

Al Real Mallorca no le ha sentado bien el descenso a segunda división. El club vuelve a verse inmerso en una tormenta dos semanas después de perder la categoría. El Ceo de negocio, Alfonso Diaz, en Fibwi televisión ha afirmado que no atiende a rumores sobre la posible marcha de Martín Demichelis al Leipzing y se remite a la cláusula para aceptar la salida del técnico argentino tras cerrar recientemente su renovación. "A día de hoy es el entrenador del Mallorca, los rumores están ahí, es evidente que algo hay pero es el entrenador del Mallorca y si otro club quiere llevarse al entrenador tendrán que pagar su cláusula"

Unió de Peñas

El presidente de la Unió de peñas mallorquinista considera que el error ya parte por renovar a Martín Demichelis después del descenso. El presidente de la Únió de peñas, Toni Vallespir no es partidario de seguir con el técnico argentino después del interés del Leipzing. "Ya consideraba que no era el entrenador ideal para segunda división y después de estar negociando con el Leipzing y que él no haya salido a desmentir o aclarar la noticia no es el entrenador adecuado ya que necesitamos un entrenador comprometido que esté al 100% para el Mallorca y un entrenador que conozca la segunda división".

Reunión

La Unió de peñas tiene prevista una reunión con el Ceo de negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, el próximo jueves aunque la petición inicial era con el presidente, Andy Kohlberg. El objetivo es analizar la situación general del club tras la conclusión del campeonato y abordar cuestiones de interés.