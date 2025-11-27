El Mallorca alquila 12 árboles de navidad a una empresa de Madrid

El Real Mallorca celebra la navidad por todo lo alto alquilando a una prestigiosa empresa de Madrid árboles de navidad. Los árboles artificiales cuentan con diferentes medidas destacando el de 6 metros a un precio que ronda los 3.000 euros. El club llevó a cabo la inauguración con la presencia de Mateo Joseph y Samu Costa junto a los aficionados que se dieron cita el pasado martes en el estadio de Son Moix. El precio del renting de los doce árboles va variando en función de la altura de los árboles hasta el punto que el de metro y medio ronda los 800 euros.

Ambiente navideño

Los aficionados del Mallorca podrán disfrutar del ambiente navideño cuando acudan a presenciar los próximos partidos ante Osasuna, Elche y Girona, que será el primer partido de 2026. La directora de la prestigiosa empresa de Madrid estuvo en la isla para cuidar todos los detalles de ubicación de los árboles con el objetivo que la iniciativa del club sea un éxito en esta primera experiencia. En los próximos días también podrán disfrutar de los árboles la asociación de veteranos en la tradicional comida de navidad y los jugadores del fútbol base así como los empleados del club.