Demichelis guarda silencio jugando al pádel en Mallorca

Martín Demichelis estuvo ayer jugando al pádel en Mallorca guardando silencio sobre su futuro. El comportamiento del técnico argentino ha indignado a la afición bermellona tras conocer que puede convertirse en nuevo entrenador del Leipzig. El presidente de la Unió de peñas mallorquinista consideró en Onda Cero que el error ya partió por renovar al técnico después del descenso. El presidente de la Únió de peñas, Toni Vallespir no es partidario de seguir con el técnico argentino después del interés del Leipzing. "Ya consideraba que no era el entrenador ideal para segunda división y después de estar negociando con el Leipzing y que él no haya salido a desmentir o aclarar la noticia no es el entrenador adecuado ya que necesitamos un entrenador comprometido que esté al 100% para el Mallorca y un entrenador que conozca la segunda división".

Moviment Mallorquinista

El Moviment Mallorquinista lamenta la situación que se está viviendo con los actuales responsables del club. El vicepresidente del Moviment, Joan Roig, con 55 años de socio y abonado, ha sido contundente con sus declaraciones a Onda Cero. "La situación de Demichelis es esperpéntica. Ha quedado desacreditado para ser entrenador del Mallorca. La opinión general está en contra de la gestión de los dirigentes y de la propiedad. La sensación es que nadie está al timón de esta nave".

Ortells

El director deportivo del Real Mallorca está trabajando en varios frentes. Los traspasos de Maffeo al Olypiacos y Muriqi al Fenerbahçe puede ser cuestión de horas. Pablo Ortells también tiene en cartera varias opciones para el banquillo para sustituir a Demichelis que el pasado 28 de mayo hablaba de reconstrucción, compromiso e ilusión tras renovar