Óscar Troya: "Quiero ver el estadio balear lleno para hacer un Baleares más grande"

Óscar Troya inicia su etapa con el Atlético Baleares con ilusión después de dejar el Poblense. El técnico ya está trabajando de la mano del club para confeccionar una plantilla competitiva."En el Poblense se ha cumplido un ciclo y le deseo lo mejor pero al final queríamos seguir creciendo y la alternativa es muy ilusionante. El potencial del Baleares hace coger el proyecto con mucha ilusión y ganas. Quiero ver un estadio Balear lleno para que el Baleares siga creciendo. He recibido muchos mensajes de apoyo de gente balearica y quiero que vean un equipo con carácter que salga a ganar cada semana"

Prohens

Óscar Troya ha reconocido a Onda Cero que le gustaría contar con Prohens aunque respetará la decisión del futbolista."Tiene propuestas sobre la mesa y tiene que decidir. Es un jugador que está llamado a ser protagonista en el fútbol español. Nosotros queremos tenerlo si fuese posible. Vamos a tener a 22 jugadores que se van a dejar el alma". Prohens tiene la propuesta del Real Mallorca pero el jugador solicita hacer la pretemporada con el primer equipo. El Nàstic de Tarragona espera cerrar la contratación del jugador que ha finalizado contrato con el Poblense.