Jordi Horrach: "Los resultados deportivos son cíclicos y lo del Poblense ha sido un éxito rotundo"

Jordi Horrach está muy satisfecho de la respuesta social y el espectáculo futbolístico ofrecido por la selección española femenina en el estadio de Son Moix con la presencia de las cuatro jugadoras mallorquinas en el once titular. El presidente de la federación balear de fútbol considera que las niñas deberían jugar en equipos mixtos durante su formación para mejorar el nivel competitivo. "El resultado final ha sido muy bueno. Más visibilidad y compromiso por parte de esta federación no se puede demostrar. Ha selección ha estado muy a gusto y me han pedido volver. El nivel competitivo en categorías masculinas es mucho mayor".

Elogios al Poblense

Jordi Horrach ha destacado la temporada del Poblense y lamenta el descenso del Mallorca a segunda división. "Esto es cíclico. Ha sido así siempre en los últimos años. Ha sido un buen año de fútbol base y lo del Poblense es un éxito rotundo". En primera federación La UD Ibiza no ha conseguido ascender mientras en la segunda federación el Baleares se ha quedado a las puertas del ascenso junto al Poblense y Andratx, SD Ibiza y Porreres han descendido.

Retos de futuro

Horrach sigue insistiendo en acabar con la violencia en los campos y confeccionar modelos de competición atractivos para las próximas temporadas. "Le diría a la gente que recapacite en su casa y piensen lo mal que lo hacen y vamos a volver a cambiar las competiciones para que sean más atractivas"