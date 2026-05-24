Alfonso Díaz "Seremos un club fuerte en segunda división

El Real Mallorca ha descendido a segunda división a pesar de la victoria 3-0 ante el Oviedo. El empate del Elche en Girona y la derrota del Levante en Sevilla ante el Betis han condenado a los isleños. Alfonso Díaz ha pedido disculpas a la afición que ha pedido su salida del club durante el partido. "Lo primero es pedir disculpas y perdón por el descenso que es muy duro para el club. Estamos mejor que cuando descendimos en la temporada 2020-21 y el Mallorca será un club fuerte en segunda división"

3 descensos en 10 años

El Ceo de negocio del Real Mallorca tiene en mente seguir trabajando en el club después del tercer descenso en diez años. Alfonso Díaz está cree que seguirá contando con la confianza del presidente y máximo accionista Andy Kohlberg."Trato de ver las cosas en positivo a pesar de la situación. Todo esto es una experiencia para hacer el club más fuerte para poder volver. Creo que tenemos la confianza de seguir trabajando por este club"