Etienne Eto'o Pineda: "Mi madre me dijo que volviese a Mallorca para recuperar la ilusión y empezar de cero"

Etienne Eto'o vive sus horas más felices en el fútbol después de encontrar muchas piedras por el camino. El delantero de 22 años habló en RadioEstadio Noche de Onda Cero recordando su paso por la isla antes de llegar al Rayo Vallecano donde ha tenido la oportunidad de marcar 21 goles en el filial y debutar con el primer equipo en copa y liga ante el Villarreal. "Nací en Mallorca el 18 de agosto de 2002 y empecé jugando en la Penya Arrabal y luego me ficha el Mallorca donde estuve nueve años. Llegó un momento que no se me dio la importancia que yo quería tener y no disfrutaba tanto del fútbol. Decidí ir al Baleares para recoger la ilusión por el fútbol y se interesó el Oviedo, Me ofrecieron un contrato largo pero firmé por un año, por tema Covid mi madre y mi familia no podñian venir mucho y no pude estar a la altura. Tuve la suerte que lo hice bien con la selección y me fui a Portugal con mucha ilusión pero en el Vitoria de Guimaraes fue otra desilusión más. Mi madre me dijo que volviese a Mallorca para empezar de cero, me metí en la universidad y empecé a jugar en el Poblense de tercera división pero no se asemeja a los equipos profesionales donde tuve la oportunidad de estar. El año pasado fue como una última bala y decidí venir al Rayo Majadahonda pero tuve que quedarme mucho tiempo en el Villalba y pude llegar al Rayo Vallecano".

Agradecimiento a su madre y orgulloso de su padre

Ettienne Eto'o es consciente que su madre ha sido vital para llegar al fútbol profesional y también destaca el orgullo por su padre por lo que le costó llegar a la élite llegando desde Camerún. " De pequeño quería ser futbolista y viendo lo que consiguió mi padre viniendo de la nada me hizo pensar que podría conseguirlo. Mis padres cuando era pequeño se separaron y me quedé con mi madre que siempre ha estado conmigo recorriendo muchos kilómetros, apoyándome y dando ese empujón con un abrazo cuando lo necesitaba"