Cati Guasp deja el Mallorca

Cati Guasp deja el Real Mallorca tras 39 años al servicio del club. La profesionalidad y la máxima confidencialidad le hizo ganarse la confianza de todos los responsables del club como Mateo Alemany. En los últimos años su función con Alfonso Díaz perdió protagonismo ejerciendo de telefonista a pesar de su dilata experiencia en todos los sentidos.

La noticia ha causado tristeza entre los empleados más veteranos y rabia por el cariño y respeto que siempre ha tenido entre los trabajadores de la entidad. Guasp deja el club en silencio siguiendo la línea que ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional al frente de la entidad. El club ha aceptado su propuesta de jubilarse de forma anticipada sin ningún problema atendiendo a su deseo.

Ha formado parte de la historia del club

Cati Guasp ha vivido los mejores años de la historia del club con la participación en Champions o el título de la copa del Rey en 2003. A lo largo de sus casi 39 años en el club ha sido una pieza clave en muchas operaciones de ventas y fichajes de jugadores pero su mayor virtud ha sido la discreción y lealtad al escudo y los dirigentes que han estado al frente de la entidad y de forma muy especial a Mateo Alemany