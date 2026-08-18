Marta Cardona: "La valoración del campeonato es buena porqque un bronce en un mundial no es fácil"

Marta Cardona ha conseguido la medalla de bronce en 470 en el mundial celebrado en Japón junto a Jordi Xammar. La regatista del club nautico de S´Arenal sigue formando pareja con Jordi Xammar desde 2025 con el objetivo de llegar a la olimpiada de 2028 que se disputará en Los Ángeles. "La valoración del campeonato es buena. Estamos muy contentos porque un bronce en un mundial no es nada fácil, queríamos más y revalidar el título pero ha sido una semana con una condiciones muy cambiantes y exigentes. Estamos con ganas de más y de analizar esta semana para seguir trabajando y subir a lo más alto del podium otra vez".

Vacaciones en Japón

Marta Cardona aprovechará en mundial para descansar unos días en Japón. La regatista tiene previsto regresar el próximo 1 de septiembre a la isla con el objetivo de preparar la nueva temporada. La experiencia con Jordi Xammar está siendo muy positiva tras dos temporadas con los títulos del mundo y Europa el año pasado y ahora el bronce en el mundial. Esta temporada también lograron el bronce en el campeonato de Europa en Portugal, el oro en el Sofia y en Hyères.