Los canteranos del Mallorca brillan lejos de la isla

Los responsables del Real Mallorca han dejado escapar a canteranos que están brillando lejos de la isla. El club no apostó por Pablo Ramón después de su debut con el primer equipo en un partido de copa del Rey ante el Valladolid y el pasado fin de semana tras jugar en el Real Madrid-Castilla y Mirandés tuvo la oportunidad de jugar en primera división con el conjunto cántabro ante el Villarreal. El defensa no siguió en el conjunto bermellón por 50.000 euros tras la negociaciones entre ambas partes. Javi Llabrés es otro ejemplo de la falta de confianza depositada en los jugadores de la casa. El futbolista de Binissalem abandonó el club el pasado verano sin oferta de renovación y sin tener la oportunidad de ser titular en Son Moix con el primer equipo. En su debut en liga con el Burgos sumó su primer gol que sirvió para que su nuevo equipo consiguiese los primeros tres puntos de la temporada.

Luka Romero, Obrador

El Mallorca ha perdido con la propiedad americana a Luka Romero tras debutar sin contrato con el Real Mallorca en primera división ante el Real Madrid junto a Rafel Obrador. El futbolista ha llegad al fútbol profesional pasando por la Lazio, Almería y actualmente en México en el Cruz Azul. Obrador junto a Pablo Ramón firmó en el Real Madrid Castilla para posteriormente ser traspasado al Benfica después de pasar por el Deportivo de la Coruña. Esta temporada está en el Sassuolo en el Calcio tras pasar por el Torino.

Cerdà

Otro caso que llama la atención es el de Josep Cerdà que abandonó el club siendo juvenil y ahora ha regresado después del acuerdo entre el Mallorca y el Andorra. El delantero no contó para los responsables del club siendo juvenil y tuvo que seguir su trayectoria en el Constacia, Barça juvenil, Olot, Ponferradina y Andorra.