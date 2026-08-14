El Mallorca incorpora a Adrián Liso y dice adiós a Johan Mojica

La llegada del noveno refuerzo del Mallorca procedente del Zaragoza coincide prácticamente con la marcha al Getafe del defensa colombiano, dos días antes del debut del equipo en segunda división ante el Valladolid.

El técnico bermellón, Luis García, se ha mostrado satisfecho con su plantilla y su "gran compromiso" e ilusión pese a las salidas, y no ha descartado más incorporaciones en este mercado de verano. Sobre el debut en segunda, dice estar "preparados" para una categoría "difícil" y que requerirá que el equipo "esté muy unido".

El Ayuntamiento de Palma ha reforzado las líneas L8 y L33 del servicio de la EMT para ir y volver del partido ante el Valladolid, que se disputa el sábado 15 a las 21.30 h. en Palma.