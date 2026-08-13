El CD Atlético Baleares presenta a Alpha y Miguel Soler

El CD Atlético Baleares ha presentado este miércoles a Alpha y Miguel Soler como nuevos jugadores de la primera plantilla para la temporada 2026/27. Marc Julià, directivo deportivo, ha destacado la apuesta de los dos nuevos futbolistas por el proyecto blanquiazul, pese a contar con otras propuestas.

Respecto a Alpha, Julià ha expresado que "tiene 24 años y se fue muy joven de Mallorca. Viene de hacer una gran temporada en el Ávila hace dos temporada, con el que disputó el playoff de ascenso a Primera Federación. Es un lateral derecho con muy buen físico, intenso y que creemos que nos puede aportar mucho".

En cuanto a Soler, el directo deportivo ha asegurado que "tiene 24 años, se formó en la cantera del Zaragoza y la temporada pasada fue una pieza fundamental en la UD Poblense. Es un centrocampista con mucha capacidad para robar balones, intenso y sacrificado".

Por último, en cuanto a la plantilla de cara a la próxima temporada, Julià ha dicho que "nos quedan cuatro licencias sub-23 y vamos con calma. Estamos contentos con la plantilla que tenemos y también con cómo están trabajando los juveniles. En líneas generales estamos muy satisfechos. Tenemos jugadores jóvenes, con ganas y con hambre".