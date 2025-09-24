El Mallorca ficha a Donald Trump

El Real Mallorca no ha dudado en fichar a Donald Trump para su equipo benjamin. La dirección deportiva del club han apostado por el futbolista de 8 años que empezó su formación en el Sp Ciutat de Palma. El objetivo es dotar al joven jugador de las herramientas para que pueda seguir progresando con el paso de los años. En este sentido, son muy pocos los jugadores que llegan al club siendo niños y llegan al primer equipo. En la actual plantilla lo han conseguido Javi Llabrés y David López. Otros casos como Abdón Prats o Leo Román pasaron por otros clubes antes de fichar por los bermellones. El futbolista no tiene ninguna vinculación familiar con el presidente de los Estados Unidos aunque su coincidencia está generando sorpresa para los que forman parte del fútbol balear

Javi Olaizola pasó por el Ciutat de Palma

El Sporting Ciutat de Palma también contó con otra de las promesas del Real Mallorca. Javi Olaizola, convocado por Jagoba Arrastase ante la R.Sociedad, paso por la disciplina del club que preside María Asunsión Jiménez dejando un gran recuerdo tanto en lo futbolístico como humano. El hijo del que fuera capitán del Real Mallorca es un central zurdo que ya estuvo a punto de realizar la pretemporada con el primer equipo. A las órdenes de Gustavo Siviero en el filial está demostrando que quiere jugar en primera división y desde el club están convencidos que podría ser a corto plazo.