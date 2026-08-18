Javi Llabrés: "Siempre se ha dicho que en el Mallorca tienes que salir para luego volver"

Javi Llabrés vuelve a sonreir. El jugador de Binissalem debutó con el Burgos con buen pie siendo titular y marcando uno de los goles de su equipo que sirvió para sumar los tres puntos ante el Córdoba. "Ya no recuerdo el tiempo que hace que no era titular en una primera jornada, hará tres o cuatro años. Cuando llegas a un sitio nuevos lo haces con ilusión. Empezar así cuando te dan confianza jugando el primer partido, marcando y que acabemos ganando ha sido un fin de semana bonito".

Etapa difícil en el Mallorca

Llabrés llegó con 10 años al Real Mallorca y tras cuatro temporadas en el primer equipo ha abandonado la isla sin llegar a ser titular en Son Moix. El gol en Villarreal tampoco le permitió gozar de confianza para jugar en el equipo de su tierra. "Ha sido bastante raro pero ya está, ahora estoy en otro sitio. No ha sido fácil a nivel físico ni mental"

Chadi, Luka Romero, Pablo Ramón y Cerdà

Javi Llabrés lamenta que los responsables del club no hayan apostado por jugadores de la cantera que están demostrando sus condiciones a nivel profesional. A sus 24 años después de jugar cedido en el Mirandés y Eldense ha tomado la decisión de aceptar la oferta del brugos por tres temporadas y está convencido que la manera de regresar a casa pasa por hacerlo bien fuera. El Real Mallorca tampoco apsotó por Chadi, Luka Romero, Pablo Ramón o Cerdà que ahora ha regresado pagando traspaso al Andorra. "Creo que en el Mallorca siempre se ha dicho que hay que salir para luego volver, no debería ser así y confiar en los jugadores de la casa que están jugando a nivel profesional. Son decisiones de las personas que están. La segunda división es larguísima y no se pueden sacar conclusiones, muchas partidos se ha decidido al final"

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