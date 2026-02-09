Alfonso Díaz consigue ganar el pulso a la plantilla del Mallorca

El Real Mallorca no pagará ¡ incentivos a la plantilla por la permanencia. Alfonso Díaz ha ganado la negociacióncon los capitanes ofreciendo una prima colectiva de 8 millones de euros por el título de liga, 5 por la clasificación para la liga de campeones y 3 millones por la décima posición. El CEO de negocio del club no era partidario de premiar la permanencia del club después de consultarlo con el presidente, Andy Kohlberg, y ofrece en torno a los dos millones por la décimo segunda posición. Los responsables del club mantienen el discurso que lo más importante es la permanencia en primera división aunque consideran que es un objetivo que no debía premiarse y que cualquier incentivo tiene que ser por finalizar el campeonato entre los doce primeros. Antonio Raíllo firmó el acuerdo hace dos semanas después de iniciar conversaciones el pasado verano con Díaz

A 2 puntos del descenso

El Real Mallorca sigue instalado en la zona baja de la clasificación a dos puntos del descenso que marca el Rayo Vallecano con un partido menos en Vallecas ante el Oviedo que ocupa la última posición. Los isleños volverán a jugar un partido clave el próximo domingo ante el Betis en Son Moix y en función de los resultados que se den durante la jornada podría empezar el partido en puestos de descenso. Alfonso Díaz sigue sin cerrar las renovaciones de futbolistas que finalizan contrato el próximo 30 de junio como Mascarell o Javi Llabrés. Por su parte, los dos fichajes del mercado invernal Kalumba y Luvumbo siguen sin debutar.