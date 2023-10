Aguirre, técnico del Mallorca: "Llevo 35 mudanzas en 41 años de casado y me gusta escuchar a Fito"

Javier Aguirre no pierde de vista la preparación de su equipo, pero cada 3 de octubre intenta celebrar y disfrutar el cumpleaños de su mujer. El técnico mexicano vive en la isla junto a Silvia y admite que la música de Fito es unas de sus pasiones. En su dilatada carrera como profesional entre jugador y entrenador las mudanzas se han convertido en una práctica habitual. "Justo hoy es el cumpleaños de mi mujer, aunque no le voy a decir que voy a hacer (risas). Llevo 35 mudanzas en 41 años de casado, no me gusta nada y tengo que entender que la vida es así. Me gusta mucho la música, mi madre era pianista profesional. Escuchaba música clásica, era más de Beethoven, hoy en día mucho Fito y Fitipaldis, también he ido a los conciertos de Joaquín Sabina".

Gestión de vestuario

Aguirre sigue intentando gestionar de la mejor manera el vestuario y respetuoso con el club. El técnico mexicano no quiere polemizar sobre la confección de la plantilla después de anunciar el pasado verano que el fichaje de César Montes era una prioridad. Su objetivo es ganar el próximo partido después de perder dos puntos ante el Rayo en periodo de prolongación. "El VAR está para algo pero se nos quedó con mal cuerpo con el penalti porque perdimos dos puntos, pero seguimos en una línea de crecimiento. Soy institucional y no puedo morder la mano de quien me da de comer, las cosas que tengo que hablarlas digo dentro. Creo que nos vamos a recuperar y poco a poco estamos mejorando. Estamos intentando taparnos la cabeza sin destapar los pies, estamos en ello. Yo decido con quién y como jugar. Abdón está bien y decido seguir y que espere Larin. Hay que tener una ética y unos valores para ser justo. Es difícil con 23 jugadores pero intento ser justo".

Bajas en defensa

Aguirre no podrá contar ante el Valencia con Raíllo, Maffeo ni Jaume Costa. El técnico del Real Mallorca seguirá apostando por Gio y Lato en los laterales mientras que en el eje central estarán Valjent, Nastasic junto a Copete o Van Der Heyden. En ataque todo hace indicar que seguirán Muriqi y Abdón Prats, Por su parte, Samu Costa, mientras que Darder, Antonio Sánchez y Dani Rodríguez se repartirán dos posiciones si mantiene a tres centrales.