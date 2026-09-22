Con motivo de la celebración de la Semana del Turismo, que culmina el próximo 27 de septiembre con el Día Mundial del Turismo, el Ayuntamiento de Inca ha reivindicado su particular modelo de promoción turística, una estrategia que apuesta por la innovación digital, los contenidos audiovisuales y la música como herramientas para atraer a nuevos públicos, sin renunciar a la esencia tranquila y auténtica de la ciudad.

Miguel Ángel Cortés, regidor de Turismo del Ayuntamiento de Inca, ha explicado en una entrevista en Onda Cero que el municipio ha sustituido el concepto de "turismo" por el de "promoción de la ciudad". "El turista es también un visitante, y un visitante se convierte en un invitado a tu ciudad", ha señalado Cortés, quien ha reconocido la dificultad de hablar de turismo en el contexto actual de Baleares, marcado por el debate sobre la masificación.

14 video rutas para descubrir la ciudad desde el móvil

Una de las herramientas centrales de esta estrategia es la video ruta de Inca, una colección de 14 propuestas audiovisuales que permiten descubrir la ciudad desde diferentes perspectivas: compras, arte urbano, gastronomía, ciclismo, senderismo, mercado tradicional, cellers, enoturismo, leyendas o comercios emblemáticos. El proyecto, que nació hace cuatro o cinco años, consiste en invitar a personalidades conocidas de Mallorca a recorrer la ciudad y compartir su experiencia de primera mano.

Las rutas están diseñadas para visualizarse en el móvil e incluyen vídeo, texto y un mapa interactivo que permite al visitante recorrer la ciudad a pie. El regidor ha destacado que el propio ritmo de los vídeos transmite la esencia de Inca:" no se ve ni mucha gente, ni bares llenos, ni tiendas llenas, y se transmite esa idea de tranquilidad".

"Inca amb els Clàssics": música emergente en comercios históricos

Un proyecto que une música contemporánea y patrimonio para promocionar los comercios emblemáticos de la ciudad entre las nuevas generaciones. Cuatro grupos musicales emergentes de Baleares --Maria Hein, The Ripples, Zulu Zulu y Fades-- han grabado vídeos musicales en espacios históricos de Inca, convertidos en escenarios de creación contemporánea. Los escenarios elegidos incluyen la estación de tren, elegida precisamente para reivindicar la llegada a Inca sin necesidad de coche.

El proyecto, que se encuentra actualmente en fase de postproducción y edición, se publicará en las próximas semanas a través de las redes sociales, especialmente Instagram, plataforma que según el regidor se ha consolidado como una herramienta universal de información para un rango cada vez mayor de edades.

Un "centro comercial a cielo abierto" basado en la autenticidad

Ante la pregunta sobre la oportunidad estratégica de Inca para los próximos años, Cortés ha sido cauto sobre el futuro a corto plazo --"no sabría decirte ni para las próximas semanas, porque todo cambia muy rápido"--, pero ha defendido un modelo basado en la autenticidad.

El regidor ha definido Inca como "un centro comercial a cielo abierto, pero de verdad", en el que el visitante convive con el ciudadano que día a día vive en la ciudad. El cambio, en ciudades como Inca es muy de verdad, es muy real".

La posición estratégica de Inca

Situada en el corazón de Mallorca, en la comarca del Raiguer, Inca se configura como la principal puerta de entrada a la Serra de Tramuntana. Su posición estratégica, junto con una oferta cultural, gastronómica y comercial que se mantiene activa los 365 días del año, permite al municipio extender la temporada turística más allá de los meses de verano.