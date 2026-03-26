Vicente Nadal: "Los trabajadores de GSAIB solo queremos soluciones y dar un servicio óptimo a los usuarios”

El conflicto en el transporte sanitario urgente y no urgente de Ibiza y Formentera sigue enquistado después de que el comité de empresa del servicio, gestionado por la empresa pública Gestión Sanitaria y asistencial de las IB (GSAIB) haya celebrado una asamblea extraordinaria en la que, según ha explicado en Onda Cero el delegado de UGT en la empresa, Vicente Nadal, "se ha vuelto a denunciar una gestión ineficaz por parte de la administración sanitaria".

No en vano, Nadal ha insistido en que la situación "apenas ha cambiado en las últimas semanas, pese a las promesas de solución" y ha denunciado que los responsables de la empresa "no son capaces ni siquiera de reunirse con nosotros cuando lo único que queremos los trabajadores es no confrontar y sí mejorar el servicio".

En este sentido, las quejas de los trabajadores abarcan múltiples frentes, desde irregularidades en las contrataciones, que según Nadal "llevan años en fraude de ley", hasta incumplimientos en materia laboral o deficiencias en prevención de riesgos, sin olvidar "la creciente tensión interna y el desgaste psicológico entre los profesionales que no se sienten tratados como se debe". Tanto que según el delegado sindical, "la situación ha generado una crispación generalizada que podría afectar incluso la cobertura del servicio en plena temporada alta si no se toman medidas urgentes".

Por otro lado, otros puntos conflictivos son el económico, ya que los trabajadores aseguran que se les adeudan cantidades desde 2020 que en algunos casos son superiores a los 5.000 euros y sin que haya un calendario claro de pagos, y "la falta de estabilidad laboral en un contexto especialmente complicado como el de Ibiza, donde el coste de la vida y la vivienda dificultan la retención de un personal que acaba marchándose a otras comunidades donde tienen más seguridad".

Así, ante este escenario, el comité de empresa ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de iniciar movilizaciones, paros o una huelga en las próximas semanas si no hay respuesta por parte de la administración aunque también Vicente Nadal ha insistido en que la voluntad "es alcanzar acuerdos a pesar de haber perdido toda confianza en que se produzcan avances a corto plazo".