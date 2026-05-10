Vicent Marí llama a proteger la esencia de la isla de Ibiza: "No apostamos por más turistas, sino por más calidad"

La isla de Ibiza quiere seguir creciendo sin perder su identidad. En una conversación con Carles Lamelo, Vicent Marí ha reivindicado un turismo respetuoso con el patrimonio, la cultura y el medio ambiente, y ha puesto el foco en la necesidad de combatir la oferta ilegal.

Feria Medieval y patrimonio

Marí ha recordado que la Feria Medieval conmemora la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de 1999 y ha subrayado que este año se espera la presencia de entre 60.000 y 70.000 personas por las calles de Vila. También ha celebrado el éxito del nuevo Parador de Dalt Vila, que ha definido como un espacio rehabilitado con vistas espectaculares y un valor simbólico para la isla de Ibiza.

Vincent Marí con Carles Lamelo | ondacero.es

Turismo de calidad

El presidente del Consell ha insistido en que la isla de Ibiza es una isla frágil y ha pedido a los visitantes respeto hacia el territorio y hacia los residentes. Según ha explicado, la apuesta de la institución insular no pasa por aumentar el número de turistas, sino por fomentar una experiencia de calidad que permita disfrutar del paisaje, la cultura, la gastronomía y la idiosincrasia local.

La convivencia entre turistas y residentes es un objetivo fundamental.

Contra el intrusismo

Marí ha asegurado que la isla de Ibiza es pionera en la lucha contra el intrusismo y ha detallado que la oficina creada para combatirlo ha logrado retirar 20.000 plazas turísticas ilegales de plataformas digitales en lo que va de año.

Asimismo, ha añadido que ya se han eliminado más de 1.000 anuncios de oferta ilegal, una ofensiva clave para mejorar la convivencia y la experiencia turística.

Producto local y sector primario

El dirigente insular ha puesto en valor el producto local y ha defendido que la promoción turística incorpore vinos, aceite y recetas tradicionales como el ‘flaó’, un dulce hecho con requesón y hierbabuena ibicenca -distinta de la peninsular-, o el afamado guiso de pescado emblema de la gastronomía ibicenca el ‘bullit de peix’.

Ha recordado que la isla de Ibiza tiene raíces ligadas al sector primario y que apoyar a agricultores y productores también ayuda a conservar el paisaje.

Una isla todo el año

Marí ha defendido que la isla de Ibiza no es solo un destino de verano, sino un lugar para disfrutar durante todo el año. Ha descrito la oferta de la isla como , interior y costa, y ha remarcado que esa diversidad forma parte de su atractivo permanente.