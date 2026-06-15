Teresa Marí, la bióloga que convierte el reciclaje en juego y conciencia ambiental en el Mercado de Sant Josep

La joven bióloga ibicenca y doctora en Ecología de prados, Teresa Marí Marí, ha pasado por el especial que ha realizado Más de Uno Ibiza y Formentera desde el mercado ecológico, local y de artesanía aprovechando que ha impartido un interesante taller en el que a través de material reciclado los pequeños de la familia han conocido los planetas, los sistemas, las estrellas, el cielo ibicenco y la importancia de concienciarse sobre respetar el medioambiente y reciclar los residuos que se generan en cada vivienda cada día.

Se trata de un rincón que se coloca al lado del edificio del ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, junto a los de los artesanos, productos de kilómetro cero y músicos que actúan en directo, y que permiten llenar el mercado "de creatividad y aprendizaje gracias a prácticas divertidas, artesanales y originales" que la propia Marí idea pensando en ellos.

No en vano, ella misma es la que diseña talleres "pensados para todas las edades, desde los más pequeños hasta los abuelos con el objetivo claro de aprender jugando y demostrar que muchos de los residuos que generamos pueden convertirse en objetos útiles, juegos o pequeñas obras de arte ya que a veces estamos concienciados, pero no sabemos cómo actuar y estos talleres ayudan a entenderlo desde lo cotidiano".

Por ello, en cada una de sus propuestas propone actividad distinta, "siempre vinculada al reciclaje y al medio ambiente" y gracias a ello los participantes "han creado bolsas de tela a partir de camisetas, catapultas hechas con palos de helado y hueveras, o incluso un Frankenstein ‘menos a pilas’ utilizando garrafas de agua para fomentar el reciclaje de baterías" y todo ello, sin olvidar que este sábado el taller estuvo dedicado a la astronomía, "con manualidades sobre constelaciones y una reflexión sobre la contaminación lumínica" ya que como ha asegurado Teresa, "Ibiza está avanzando mucho en iluminación responsable, y es importante que los niños lo conozcan".

En este sentido, todo el material lo aporta ella misma, "tras pasar la semana recopilando restos domésticos, planificando cada actividad y aprovechando que los materiales se generan solos mientras vives" y a que su experiencia es amplia ya que como ha explicado ha trabajado en educación ambiental en el Parque Natural, Las Reservas Naturales de Es Vedrà, Es Vedranell e impartiendo talleres en colegios e institutos de toda la isla. Algo que le ha permitido comprobar "que uno de los mayores retos es competir con las pantallas en un mundo donde la atención infantil es cada vez más frágil y que por eso si les das algo que puedan tocar, construir y entender, se enganchan enseguida y al mismo tiempo aprenden valores que necesitan para vivir en una isla donde todo es finito".