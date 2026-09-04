El Sonorama Goes to Ibiza 2026 regresa a Sant Josep convertido en mucho más que un gran festival de música

El festival Sonorama Goes to Ibiza 2026, cuya radio oficial será Europa FM, ya conoce sus fechas concretas de celebración para este año en Cala de Bou en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, y el cartel que presentará con grupos de primer nivel.

Estamos hablando de los próximos 2 y 3 de octubre, una fecha perfecta para despedir el verano con música en directo gracias a una propuesta que combina gastronomía, actividades paralelas y sobre todos los conciertos ya confirmados de Ginebras, Marlena, Peter Colours, Tu Otra Bonita, Anabel Lee, Bouza vs Dylan, Comandante Twin, Éxtasis, Kitai, Modelo, Oslo Ovnies y Tenda.

Cartel informativo del festival de este año | Redacción

Eso sí, la cita afronta su cuenta atrás con los Bonos Premium ya agotados, aunque aún hay esperanza de poder disfrutar del Sonorama Goes to Ibiza ya que todavía pueden adquirirse bonos generales por 45 euros, sin gastos de gestión adicionales, apostando un año más por un formato más cercano y adaptado a la isla, alejado de los grandes festivales y con Ibiza y su entorno como parte de la experiencia.

Y es que más allá de la música, el viernes 2 de octubre habrá actividades gratuitas en el Auditori Caló de s’Oli, mientras que el sábado 3 se celebrará la jornada principal en Venice Bay, antes de prolongar la noche con una post-party en Rock Nights, y todo ello con el apoyo de Fomento del Turismo de Ibiza, el Consell d’Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, además del patrocinio de Estrella Damm y la colaboración de DO Ribera del Duero.