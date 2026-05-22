Sofía Ribas: “Necesitamos un pacto por los residuos como el de Cerdeña para que Ibiza y Formentera avancen hacia un modelo eficiente”

La coordinadora de Plastic Free – Alianza Residuo Cero, Sofía Ribas, ha pasado por Onda Cero para explicar la postura de esta alianza sobre la gestión de residuos y para pedir "un pacto político y social que garantice continuidad de esta gestión ahora que en 2027 habrá nuevos procesos electorales".

En este sentido, Ribas ha recordado que la alianza, formada por diez entidades medioambientales, "ha trabajado durante meses con administraciones de Ibiza, Formentera y el Govern balear para analizar cómo transitar hacia un modelo más eficiente" y que dentro de este proceso ha habido una misión de aprendizaje en Cerdeña, considerado como un territorio pionero en el Mediterráneo en la gestión de residuos "porque ha demostrado que el cambio es posible incluso en zonas turísticas y estacionales".

Por ello, ha puesto en valor que se pueda aplicar en las Pitiusas un modelo parecido "con visiones compartidas a nivel insular aunque cada ayuntamiento tenga su propio sistema" y con medidas clave "como la recogida puerta a puerta, la identificación de usuarios y la trazabilidad de los residuos" ya que, según sus palabras, "entre un 30% y un 50% de nuestros residuos es orgánica y no se está aprovechando porque acaba en el vertedero o se enviará a Mallorca".

Mientras, también, Ribas ha defendido la necesidad de introducir incentivos económicos "como los que aplican en Cerdeña" para premiar a los municipios que mejor separan y penalizar a los que no mejoran y el que los nuevos contratos de limpieza incorporen modelos de alta eficiencia "porque si no se incluyen ahora, quedaremos atrapados diez años más en un sistema obsoleto".

Por último, desde Plastic Free – Alianza Residuo Cero se ha advertido de que, "si solo algunos municipios aplican cambios, se producirá un desplazamiento de residuos hacia los que mantengan sistemas menos estrictos, generándose turismo de basura" y por eso, con las elecciones de 2027 en el horizonte, "ha reclamado acuerdo amplio que garantice continuidad política y técnica porque de lo que realmente se trata es de transformar el modelo de residuos de las Pitiusas".