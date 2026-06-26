Silverio Marí, Guisante: "La magia del teatro es que es físico, presencial y totalmente distinto a lo que ven los chavales en las pantallas"

El técnico de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia y organizador del Festival de Teatro Infantil de Sant Josep, Silverio Marín, conocido por todos como Guisante, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera los detalles de la 33ª edición del Festín, una cita ya consolidada a nivel nacional que comienza este fin de semana del 26, 27 y 28 de junio y que volverá a reunir hasta el primer fin de semana de julio teatro, clown, circo, danza, magia y espectáculos familiares con un claro objetivo educativo.

En este sentido Marín ha destacado que el festival acercará a Ibiza compañías nacionales con propuestas "muy frescas" y ha defendido el valor de las artes escénicas en la formación de los más jóvenes porque "el teatro, la cultura y la educación van en el mismo paquete", ayudando a despertar nuevas inquietudes entre niños y adolescentes.

Cartel de El Festín 2026 | Redacción

Todo ello en dos sedes, comenzando este fin de semana del 26, 27 y 28 de junio en el Auditorio Caló de s'Oli, en Cala de Bou, desde las seis de la tarde, para trasladarse el siguiente al CEIP Sant Jordi, donde se instalará la tradicional carpa, y por ello, Marín ha recordado que detrás de un evento de estas características con 21 compañías de dentro y fuera de la isla existe un intenso trabajo de organización que comienza prácticamente a principios de año "siendo muy importante estar encima, dedicarle tiempo y sobre todo hacerlo con entusiasmo para que las cosas salgan como uno espera".

No en vano, tras invitar a familias, niños y público de todas las edades a participar en esta nueva edición del festival, ha recordado que entre las propuestas hay grupos de niños y niñas que llegan de Mallorca, compañías de fuera d la isla y importantes colaboraciones de grupos como el grupo juvenil de Es Cubells que el mismo fundó y que "todas ellas engancharán a los padres, madres, abuelos, abuelas, niños y niñas que vengan".

Por último, ha defendido que el teatro ofrece a los más pequeños experiencias difíciles de encontrar en otros ámbitos, especialmente en una época marcada por el uso constante de móviles y pantallas "ya que es físico, presencial y nada tiene que ver con lo que los chavales ven en las tablets o en los móviles" y ha asegurado que que uno de los grandes valores del Festín y que lo hace mágico "es la convivencia entre jóvenes actores y profesionales ya que pueden ver lo que se cuece detrás, viendo a los amateurs compartir camerino con los profesionales".