Santiago de Fuentes: “Terra propone un viaje escénico que mezcla raíz, emoción y una mirada más contemporánea al flamenco"

Santiago de Fuentes, bailaor, coreógrafo y profesor del Conservatori d’Eivissa, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para hablar sobre Terra, el espectáculo flamenco que se representará este viernes a las 20.30 horas el Espai Cultural Can Ventosa de la ciudad de Ibiza con el objetivo de proponer un viaje escénico "que mezcla raíz, emoción y una mirada más contemporánea al flamenco".

Concretamente, De Fuentes ha explicado que Terra "es un montaje flamenco cuidado también desde la escenografía y la iluminación, con una propuesta artística que se apoya en la tradición pero que incorpora matices contemporáneos" y ha recordado que sobre el escenario estará acompañado por un elenco de primer nivel, con artistas llegados desde Sevilla y Cádiz, como la bailaora Manuela Barrio, además de músicos y colaboradores habituales de gran trayectoria.

Al mismo tiempo, también ha señalado que su propio recorrido profesional ha marcado mucho esta obra ya que se ha formado entre Cádiz, Granada y Madrid, y ha trabajado en países como Japón, Rusia o China, aunque al mismo tiempo ha dejado claro que este espectáculo "nace de una idea muy personal como la de volver a la tierra, a la raíz y a la Ibiza" en la que ya trabajó hace dos décadas.

Por otro lado, De Fuentes ha subrayado que aunque el montaje es claramente flamenco, también ha reconocido que le gusta "salirse parcialmente de la ortodoxia y aportar una estética más actual" en una experiencia que viene de su faceta como profesor de danza española y contemporánea en el Conservatori d’Eivissa, donde defiende "la importancia de una formación reglada y pública para quienes quieren dedicarse profesionalmente a la danza".

Finalmente, ha aprovechado para reivindicar la afición al flamenco que existe en Ibiza y en Baleares, "gracias a que es una tradición muy arraigada tanto entre residentes andaluces como entre muchos ibicencos".