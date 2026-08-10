Ramón Van Der Hooft: "La demanda de embarcaciones para ver el eclipse desde el mar está disparada y apenas quedan plazas disponibles"

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto también se vivirá con intensidad desde el mar tal y como ha confirmado en Onda Cero, Ramón van der Hooft, presidente de la Asociación Náutica de Ibiza y Formentera, quien ha asegurado que "la demanda de embarcaciones se ha disparado en los últimos días y que apenas quedan plazas disponibles para contemplar el fenómeno desde la costa oeste de Ibiza".

No en vano, muchas de las empresas han conseguido "colgar con antelación el cartel de completo" ya que muchos clientes han apostado "por aprovechar la jornada para combinar el eclipse con una salida habitual de day charter "con un plan que consiste en pasar buena parte del día navegando, hacer alguna parada para comer y dirigirse después hacia el oeste de la isla para contemplar el fenómeno en familia o con amigos".

Por todo ello, Van der Hooft ha asegurado que el sector "lleva meses preparando una jornada que, aunque coincide con plena temporada alta, ha despertado una demanda muy superior a la habitual" y en este sentido, la seguridad será uno de los aspectos fundamentales, tanto que las empresas han colaborado con el Govern en las recomendaciones previstas para ese día y "con la intención de que las embarcaciones permanezcan fondeadas mientras se produce el eclipse, que los barcos cuenten con las correspondientes luces de navegación y que los usuarios dispondrán de gafas homologadas para observar el Sol con seguridad".

Al mismo tiempo, el eclipse del miércoles 12 de agosto llega además en un momento en el que el sector náutico arrastra una temporada más complicada de lo esperado y con ello, según el presidente de los charters náutico ha asegurado "que es una cosa que no hemos visto durante toda la temporada y por ello permitirá a muchas compañías cerrar una jornada con plena ocupación y ofrecer una experiencia difícil de repetir y que no es otra que contemplar desde el mar cómo la tarde se transforma durante unos minutos antes de dar paso a la puesta de sol".