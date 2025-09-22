Ramón Juan: "La economía va muy bien en Baleares y en Ibiza gracias a la capacidad de sus empresas de adaptarse a los retos actuales"

El director comercial de empresas de CaixaBank en Baleares, Ramón Juan, ha lanzado en Onda Cero un mensaje de optimismo sobre la situación económica de las islas durante una entrevista para hablar del Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa que se organiza Onda Cero y la propia entidad bancaria el martes 30 de septiembre en el Hotel Melia Ibiza.

En este sentido, Juan ha destacado que, a pesar de los cambios que vive el sector, “la economía va muy bien en Baleares en Ibiza gracias en buena parte a la gran capacidad de adaptación que están demostrando las empresas a los retos actuales”.

Cartel de Empresarios en Positivo | Redacción

Además, responsable de CaixaBank ha resaltado que las empresas pitiusas se caracterizan por ser “muy internacionales y modernas”, y que el foro permitirá generar “un intercambio de experiencias que impulse aún más el crecimiento económico y la sostenibilidad de la región” ya que contará con la participación de figuras destacadas como el economista Carlos Rodríguez Braun y representantes del sector público y privado.

Y es que según el propio Ramón Juan, en este Encuentro de Empresarios en Positivo Meta Futuro Impulsa, que se celebrará el próximo martes 30 de septiembre en Santa Eulària, su participación “se basará en ofrecer una visión positiva de la economía local y en compartir buenas prácticas empresariales en modernización, digitalización y sostenibilidad pensando en que será un punto de encuentro para compartir ideas y fomentar la cooperación entre empresas locales y consolidar la economía pitiusa”.