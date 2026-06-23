Ramiro González: “No hay tiempo para mucha celebración porque ahora toca construir una Penya Deportiva para 2ªRFEF”

El entrenador de la Penya Deportiva Santa Eulària, Ramiro González, ha analizado en Onda Cero cómo están siendo estos días posteriores al soñado ascenso a Segunda RFEF y también como, tras una campaña histórica y después de que haya sido renovado como entrenador, el club de la Vila des Riu ya está trabajando casi sin descanso para componer una plantilla lo más competitiva posible de cara al enorme reto de competir en una competición tan exigente.

Con respecto a la campaña histórica que acaba de terminar, González ha asegurado que "ha sido como un sprint de alto rendimiento", sobre todo los dos meses y medio últimos "marcados por un play-off durísimo, largo e intenso que nos ha llevado casi al límite debido al nivel de los rivales y la exigencia de cada eliminatoria" y en este sentido ha puesto en valor el papel que jugó una afición "que creo que no es consciente aún del empujón en aquellos partidos donde su apoyo fue tan importante".

Ahora, tras el final "feliz y merecido", el que fuera jugador de la Penya Deportiva durante cinco temporadas, también ha asegurado "no hay tiempo para descansar" ya que ha confesado que con el formato actual de la competición en Tercera RFEF que termina tan tarde "hay que planificar muy rápido y sin apenas mucho margen de mejora con respecto a otros equipos que ya tenían todo mucho más claro hace tiempo".

Y todo ello con el handicap añadido de que, como ha reconocido González, "la Segunda RFEF será un desafío enorme, con clubes históricos y presupuestos muy superiores". Sin embargo, el entrenador de la Penya Deportiva tiene mu y claro "que nos vamos a renunciar a competir porque, aunque sepamos de las dificultades a las que nos enfrentamos, no podemos tener miedo a nadie".

Precisamente, con respecto a las dificultades, el entrenador peñista ha asegurado que el equipo que la mayor está en la falta de vivienda y que supone uno delos mayores problemas "para atraer jugadores y para acabar fichando, porque esto acaba haciendo que todo se encarezca mucho más que por ejemplo en otros lugares de la Península".