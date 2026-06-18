Rafa Triguero centra la vivienda, la limpieza y la movilidad como prioridades para su último año de mandato

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha pasado por los estudios de Onda Cero para repasar cómo han sido sus tres primeros años de legislatura al frente del consistorio de la capital de la isla y para asegurar que durante el año que aún le queda en el cargo en esta legislatura se centrará fundamentalmente en "vivienda, limpieza, aparcamiento, movilidad y cohesión social".

En este sentido, Triguero ha destacado que el equipo de gobierno llegó en 2023 "para gobernar, tomar decisiones valientes y recuperar el orgullo de ciudad" y que desde entonces, se ha conseguido convertir la capital de la isla "en una ciudad más amable, más accesible y más moderna". Sin embargo, no ha dejado de lado retos importantes que aún hay por delante en este año que queda de legislatura, haciendo especial hincapié en la vivienda, a la que ha calificado "como el mayor problema de Ibiza, de Baleares y probablemente de España" y para el que asegura que se ha creado "un plan municipal que prevé 1.200 viviendas protegidas, con criterios de empadronamiento mínimo de diez años" y para el que ha anunciado "4,7 millones adicionales para comprar viviendas y locales que puedan reconvertirse en pisos asequibles así como la habilitación de más suelo municipal para vivienda a precio limitado, con un modelo mixto: 50% en alquiler y 50% en compraventa aprovechando que la tendencia europea es el alquiler estable y asequible".

Rafa Triguero durante su entrevista en Onda Cero | Redacción

Por otro lado, en materia de limpieza, Triguero se ha mostrado especialmente crítico, asegurando "que soy el más exigente y a día de hoy no es el servicio que quiero para mi ciudad" y por ello ha asegurado que aprovechando que el contrato actual finaliza en octubre de 2026 el Ayuntamiento ya trabaja en un nuevo modelo "que debe ser el mejor a nivel nacional".

"En movilidad y aparcamiento hay que seguir el modelo de las principales ciudades europeas"

Mientras, sobre el problema que hay con el aparcamiento y la movilidad, Triguero ha confirmado que "tras descartar el proyecto de sa Real tras llegar a un acuerdo con los vecinos, el Ayuntamiento presentará en las próximas semanas una red de aparcamientos disuasorios conectados por un gran corredor verde con la intención de seguir avanzando hacia un centro más peatonal que siga el modelo de las principales ciudades europeas y que convierta a Ibiza en una ciudad hecha para las personas".

Al mismo tiempo, sobre las infraestructuras que se han llevado a cabo esta legislatura, el alcalde de Vila ha destacado la inauguración de sa Peixateria, la próxima reapertura del Mercat Vell en septiembre y el impulso definitivo al Mercat Nou, "cuyo anteproyecto se aprobará inicialmente en breve" y en cuyo emplazamiento, Triguero y su equipo quieren "que se convierta en un gran pulmón verde a modo de un gran Central Park ibicenco que devuelva vida y la ilusión a este barrio".

"Es difícil explicarle a los ciudadanos y que estos entiendan como se nos castiga por cuestiones ideológicas"

Incluso, el alcalde también ha puesto en valor la importancia de la inauguración del Parador de Dalt Vila, tras 16 años de obras, asegurando al mismo tiempo que ha supuesto "cierto alivio cerrar este capítulo tras tantas idas y venidas y reuniones con unos y con otros" y asegurando que, sobre todo, "es un gran logro para una ciudad en la que muchos de sus jóvenes habían nacido y crecido viendo solo grúas en el skyline de la ciudad y que ahora podrán disfrutar de todo lo que ofrece una infraestructura como esta".

Rafa Triguero durante su entrevista con Manu Gon y Agustín Prades | Redacción

Finalmente, Rafa Triguero también ha lamentado "la falta de respuesta del Gobierno central" en asuntos clave como la declaración oficial de emergencia tras las danas, la Biblioteca Pública del Estado, los miradores de Dalt Vila o el edificio de viviendas en el solar de la antigua Comisaría, asegurando que "es muy complicado explicar a los ciudadanos y que estos entiendan como se nos está castigando por cuestiones ideológicas cuando Ibiza lo que merece es que se la escuche".