Pedro Pérez: "En el eclipse, más allá de mirar al cielo hay que mirar alrededor porque bajará la temperatura y algunos animales e insectos cambiarán su comportamiento"

El eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto ofrecerá en Ibiza y Formentera un espectáculo especialmente singular al producirse poco antes de la puesta de sol, tal y como ha explicado en Onda Cero Pedro Pérez, portavoz de la Agrupación Astronómica de Ibiza, quien ha asegurado que "es un eclipse totalmente excepcional porque es un eclipse a última hora de la tarde" y por que con ello "se podrá observar no solo cómo la Luna oculta completamente el Sol, sino también los cambios de luz y color que se producirán en el paisaje a medida que avance la penumbra".

Aunque la fase de totalidad durará alrededor de un minuto, dependiendo del punto de observación, Pérez ha insistido en que merece la pena disfrutar de todo el proceso porque "desde que comienza la Luna tapando el Sol empiezan a cambiar los colores" y por ello, además ha insistido en mirar alrededor "porque bajará la temperatura y podrá modificarse incluso el comportamiento de algunos animales e insectos"

Al mismo tiempo, para contemplar el eclipse hasta la puesta de sol, la Agrupación Astronómica aconseja buscar un lugar con una visión despejada de la línea del mar y en este sentido Pedro Pérez ha insistido en que ante la enorme expectación generada, la seguridad será otro de los aspectos fundamentales de la jornada por lo que ha recomendado "utilizar los espacios oficiales previstos por las administraciones, evitar desplazarse hasta lugares aislados o de difícil acceso porque esta fiebre de encontrar el sitio único donde estamos solos nosotros no es recomendable, colaborar con Protección Civil y las policías locales ante las importantes concentraciones de personas previstas y utilizar siempre protección homologada para observar directamente el Sol, además de filtros específicos si se pretende fotografiar el fenómeno con cámaras equipadas con objetivos".

Por último, Pedro Pérez ha recordado que este eclipse de este miércoles 12 de agosto "culmina casi un año de trabajo para la Agrupación Astronómica de Ibiza" y en el que se ha comprobado "cómo durante los últimos meses cómo ha aumentado el interés por la astronomía" ante una cita que Pérez considera realmente impresionante "ya que el último eclipse de estas características visible desde Ibiza se produjo hace 121 años".