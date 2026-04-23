Óscar Portas: "Tener senador propio representa un acto de justicia institucional, de respeto democrático y de reconocimiento a la realidad propia de Formentera"

El Formentera al día de este 22 de abril ha estado centrado fundamentalmente en la votación que se llevó a cabo en el Senado de España para modificar la Constitución y que así la isla cuente por fin con un senador propio a partir de las próximas elecciones.

Algo que ha sido posible después del apoyo de todos los partidos políticos, – algunos con votos a favor y otros con su abstención, salvo VOX que decidió votar en contra – a esta reforma del artículo 69.3 de la Carta Magna después de una propuesta impulsada por el Parlament balear y que ya pasó por el Congreso de los Diputados también en lectura única. Ahora, la isla, se equiparará al modelo canario, donde donde cada isla cuenta con un senador, y dejará de compartirlo con la isla de Ibiza.

Momento en el que se aprobó la reforma de la constitución | Redacción

En este sentido, el presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha celebrado la decisión asegurando que "representa un acto de justicia institucional, de respeto democrático y de reconocimiento a la realidad propia de la isla" y al mismo tiempo ha puesto en valor que la votación "supone la culminación de una reivindicación histórica sostenida durante años por las instituciones de la isla y por la sociedad formenterera ya que la situación nunca fue justa ni coherente con el principio de representación territorial".

Noticias de ámbito social, Guardia Civil, infraestructuras

Mientras, por otro lado, el propio presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, se ha reunido con el director de la Autoritat Portuaria de Baleares, Antoni Ginard, y su nuevo delegado para los puertos de Ibiza y la Savina, Alberto del Pino, para abordar mejoras en el puerto de la Savina, incluyendo la necesidad de ampliar las plazas de aparcamiento en superficie que, presumiblemente y según la propia APB empezará a tomar forma durante el mes de mayo con cambios visibles en el puerto, y la reactivación de la campaña de prohibición de fondeos en el canal de acceso, con el objetivo de reforzar la seguridad y la ordenación de un espacio especialmente sensible.

Formentera.eco | Redacción

Además, el Consell ha abierto el plazo para pedir las autorizaciones de Formentera.eco de este 2026 por lo que ya quien quiera acceder a la isla con vehículo del 1 de junio al 30 de septiembre ya puede tramitar su permiso en el portal oficial de Formentera.eco, donde también está normativa, el estado de ocupación y la situación de cada matrícula ya que el límite global para este verano será de 10.287 vehículos, con cuotas específicas para visitantes, residentes de Ibiza y flotas de alquiler, mientras que se hará cargo de forma subsidiaria de los gastos de retirada de los elementos de protección dunar deteriorados del Parc Natural de ses Salines ante la falta de actuación del Gobierno central.

Por otro lado, el conseller balear de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha asegurado en el Parlament que aunque aún el polígono de la isla no ha sido recepcionado por un problema con Endesa , la nueva Ley de Áreas de Promoción Industrial incorpora medidas específicas para dar respuesta a las necesidades del lugar ya que, entre otras cosas, permite ordenarlo en tres ejes, incluyendo, la creación de entidades de gestión y modernización, que facilitarán la coordinación entre empresas y administración, inversiones en infraestructuras y un interlocutor único para resolver problemas, mientras que también se ha confirmado que en 2025 en Formentra ya se han capturado 893 serpientes gracias a la instalación de 505 trampas, la mayoría serpiente blanca asentada en la Mola, aunque también ha habido detecciones puntuales de serpiente de herradura en el entorno del puerto de la Savina y ha sacado a información pública el proyecto de decreto para ampliar la Reserva Marina de Es Freus de Eivissa y Formentera, considerado como un paso clave para recoger aportaciones de la ciudadanía y de los sectores implicados.

Medioambiente, agenda y deportes

En materia de medio ambiente Formentera ha acogido una jornada de reflexión sobre gobernanza marina en el Centre d’Estudis Nàutics organizada por la Dirección General de Medio Natural, con el apoyo del Consell de Formentera, GEN-GOB, SOLDECOCOS, la Fundación Biodiversidad y WWF, y en el que han participado profesionales, entidades y representantes vinculados a la gestión del medio marino para compartir experiencias y debatir sobre los retos y oportunidades en la protección de los espacios marinos de la isla y en materia de turismo el Consell ha puesto en marcha la campaña “Descubre Formentera en primavera”, concebida como una invitación a visitar la isla durante el mes de mayo con descuentos en navieras, alojamientos, alquiler de vehículos y experiencias turísticas, estando activa desde el 1 al 31 de mayo de 2026, coincidiendo con una amplia agenda de actividades deportivas, culturales y gastronómicas.

Campaña para descubrir Formentera en primavera | Redacción

Por otro lado, en la parte de la agenda hemos recordado la amplia programación que ha organizado el Consell para celebrar el día de Sant Jordi de mañana y que se extiende hasta el 8 de mayo con literatura, música, deporte y actividades familiares en distintos puntos de la isla y que incluyó la entrega de los Premios de Sant Jordi el miércoles 22 y después la celebración el día 23 de abril del día grande con música de Sant Genís y actividades de diez de la mañana a una del mediodía en la plaza de la Constitució de Sant Francesc, y paradas de rosas y libros, intercambio de ejemplares de la Biblioteca Marià Villangómez, puestos de la Obra Cultural Balear, la Asociación Española contra el Cáncer y Acción Francisco, la presentación del octavo número del fanzín ADN, y la firma y la venta de libros a cargo de Ramon Tur , Neus Costa o Roxana Mouriño. Además, a las cinco y media de la tarde, en el Punt de lectura de Sant Ferran se celebrará el cuentacuentos La rosa i el drac de Anakrónica y a las siete y media en la Biblioteca Marià Villangómez se presentará el libro-disco Raíces de Mar de Roxana Mouriño, con la colaboración de Teresa Roca y Gabriella Monferdin.

Por otro lado, el viernes se presenta a partir de las siete y media de la tarde en el Centre Artesà Gabrielet de Sant Francesc la novela gráfica “I un dia. Formentera 1940”, que ha sido editada por La Oveja Roja y que recupera la memoria histórica de la isla a través del treball de Víctor Escandell, Antoni Ferrer Abárzuza, Carles Torres y Vicent Ferrer Mayans. En este caso, en el acto participarán el presidente del Consell, Óscar Portas, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, el historiador y asesor del projecte, Antoni Ferrer Abárzuza, y el coguionista Vicent Ferrer Mayans, que explicarán el proceso creativo y el contexto histórico que inspira la obra y este sábado desde las cuatro a las ocho de la tarde el Espai Cultural de Sant Ferran celebra una nueva edición de “La Petita Intercultural”, una jornada que organiza el Servei d’Immigració del Consell de Formentera para que niños y jóvenes descubran la diversidad cultural a través del juego y la creatividad con talleres de caligrafía árabe, henna, mandalas, hamabeads, pulseras, chapas con banderas del mundo o un “memory del mundo”. Además, habrá castillos hinchables, una actuación de la Escola de Música i Dansa de Formentera y una Holy Party llena de color.

Cartel de la fiesta intercultural | Redacción

Mientras, este fin de semana, la isla celebra la trigésimoprimera edición de su Romería de la Virgen de la Cabeza, considerada ya como una de las citas más emblemáticas de la comunidad andaluza en la isla. Tanto que el sábado por la tarde en el aparcamiento de Ca na Baixera, en el Pilar de la Mola, habrá pregón, castillos hinchables, baile y una gran verbena popular a partir de las nueve y media de la noche, amenizada por Adelfa 5 y Sant’Allegria Groove DJ’s y el domingo a las doce menos cuarto, la romería desde el mismo lugar hasta la iglesia del Pilar, donde se realizará la ofrenda floral, para que posteriormente la imagen emprenda camino de regreso al punto de partida, seguida de una misa romera cantada por Adelfa 5.

Gala del deporte y SD Formentera

En nuestra parte dedicada al deporte hemos recordado la la Gala de l’Esport 2026 que se ha celebrado en el Polideportivo Antoni Blanc y que estuvo marcada por el homenaje al impulsor del surf en la isla Jacques Leon Laurent y por el reconocimiento a Àlex Büchau como quien más ha ayudado en el fomento del deporte en Formentera, tras una trayectoria vinculada al mar y a los deportes náuticos. Además, Andrea Romero ha sido distinguida como mejor deportista femenina, y Marc Escandell como mejor deportista masculino, mientras que el galardón a mejor entrenador ha sido para Mateo Sanz, el de valores del deporte para Lara Ferrer, el de mejor entidad patrocinadora para la naviera Trasmapi y el de mejor club en valores deportivos para el Club Dojo Formentera.

Y terminamos como siempre hablando de la SD Formentera que ha sumado una importantísima victoria en la jornada 31 de Tercera Federación al imponerse por un gol a cero al Club Esportiu Mercadal en el Municipal de Sant Francesc, gracias a un tanto de Mario Rafael Pinda en el minuto 67 de partido.Con este resultado, el equipo de Maikel Romero se encuentra séptimo clasificado a tan solo dos puntos del último clasificado para el play off de ascenso que es el Llosetense aunque con un partido menos. Ahora, el próximo rival de los rojinegros cuando faltan tres jornadas para el final de la liga será el complicado Manacor, que marcha segundo en la clasificación y con opciones de conseguir el ascenso directo, en el campo de Na Capellera a partir de la una del mediodía.