Iván Ros: "“Nadie te puede contratar si no te conoce”.

Iván Ros entra en la Academia del Cinema Català y prepara su salto como productor con un nuevo corto en Ibiza

El actor destaca la importancia de los contactos en el cine y avanza detalles de su próximo proyecto audiovisual

El actor Iván Ros ha anunciado su reciente incorporación a la Academia del Cinema Català, un paso que, según ha explicado, supone “un reconocimiento al trabajo dentro del sector” y una oportunidad clave para ampliar su red profesional dentro de la industria cinematográfica.

Durante la entrevista, Ros detalló que el proceso de acceso requiere acreditar experiencia en el mundo del cine y contar con el aval de dos profesionales. En su caso, recibió el respaldo de Eduard Fernández y Sergi López, quienes apoyaron su candidatura de forma inmediata. “Al minuto me dijeron que sí”, subrayó.

El actor destacó que formar parte de la academia permite asistir a eventos como los Premios Gaudí, pero, sobre todo, facilita el contacto con otros profesionales: “Nadie te puede contratar si no te conoce”, afirmó, insistiendo en que las relaciones personales siguen siendo fundamentales en el sector.

En cuanto al panorama cinematográfico, Ros reflexionó sobre las diferencias entre cine comercial y de autor, poniendo como ejemplo a Pedro Almodóvar y Santiago Segura. “Segura es muy inteligente, sabe cómo llenar salas; Almodóvar es puro arte”, señaló, valorando ambos enfoques.

Sobre sus aspiraciones, el actor confesó su interés por trabajar con directores como Rodrigo Sorogoyen y su admiración por Javier Bardem, a quien definió como “un caballero con una formación espectacular” tras coincidir con él en un curso.

Además, Ros adelantó uno de sus proyectos más inmediatos: la producción de su primer cortometraje, titulado El farsante, una comedia coral ambientada en Ibiza. “Queremos hacer una comedia de enredo con 15 personajes, donde todos esconden algo”, explicó. El proyecto contará con la participación del actor Lucas Ferraro y se rodará mayoritariamente en la isla.

Finalmente, el intérprete reivindicó la importancia de aceptar oportunidades en los inicios de la carrera: “Hay trabajos que haces porque te pagan la luz, pero todo te enseña”, concluyó.