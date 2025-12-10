Óscar Portas: "No pediremos más de lo que nos corresponde, pero tampoco aceptaremos menos de lo que es justo"

El pasado 6 de diciembre, el presidente del Consell, Óscar Portas, destacó en su discurso institucional que la Constitución "sigue siendo un pacto vivo que nos obliga a escucharnos y a poner a las personas en el centro" y al mismo tiempo reclamó "derechos ejercidos, no solo reconocidos" insistiendo que Formentera "no pedirá más de lo que le corresponde, pero tampoco aceptará menos de lo que es justo".

El acto del Día de la Constitución se ha celebrado en el Consell insular | Redacción

Al mismo tiempo, volvió a reclamar un escaño propio al Senado, recordando que una voz compartida diluye las singularidades de la isla y sobre la llegada de menores migrantes no acompañados, Portas aseguró que "es un reto que no puede recaer desproporcionadamente en el territorio más pequeño" y por último, sobre el problema de la vivienda que definió como "una herida social", recalcó que "no se puede convertir un derecho básico en un lujo" y que por eso se trabaja en vivienda pública, reserva de suelo y soluciones para trabajadores esenciales.

Infraestructuras, medio ambiente, agenda y deporte

En materia de infraestructuras, Formentera al día ha recordado el anunció de la creación de 120 nuevas plazas de aparcamiento en la Savina y la instalación de 26 dispositivos de telecomando por parte de E-Distribución, mejorando la gestión de incidencias eléctricas.

La Savina verá incrementadas sus plazas de aparcamiento | Redacción

Además, se han destinado más de 60.000 euros en ayudas al alquiler para 22 familias, priorizando la situación económica y familiar de los beneficiarios; en lo ambiental, se celebró la cuarta Taula de Custòdia Marina para proteger la Xarxa Natura 2000 y en materia de transparencia se ha detallado el nuevo portal de Gobierno Abierto del Consell, aumentando la transparencia institucional.

Por otro lado, la isla también continúa con su agenda cultural y navideña, con belenes, conciertos, talleres y exposiciones que acercan el patrimonio histórico y cultural a vecinos y visitantes y en materia deportiva la SD Formentera perdió 0-1 ante el Binissalem, manteniéndose en la zona media-baja de la tabla, y se prepara para enfrentar al Mercadal en Menorca en la próxima jornada.