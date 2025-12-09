Javier Ribas: "Las nuevas ambulancias nos dejan sabor agridulce porque no se ha tenido en cuenta a los trabajadores"

El presidente del Comite de Empresa de GSAIB, Javier Ribas, ha explicado en Onda Cero Ibiza y Formentera que el anuncio de la renovación de la flota de ambulancias del Servicio de Salud con 42 nuevos vehículos para Ibiza y Formentera deja "un sabor agridulce" porque "aunque es una reivindicación histórica del sector, no se ha tenido en cuenta la situación específica del servicio programado".

Por ejemplo, Ribas ha destacado que "por el peso de lo que llevan en su interior, muchos de estos vehículos requieren un permiso de conducción tipo C, que no todos los trabajadores poseen", y que por ello, "ahora las medidas de adaptación temporales implicarán quitar equipamiento como rampas y camillas para reducir el peso".

Las nuevas ambulancias que llegarán a Ibiza | Redacción

Al mismo tiempo, aunque destacó la incorporación de camillas eléctricas y vehículos especializados, también reconoció que "no hay confirmación sobre qué unidades llegarán realmente a Ibiza y Formentera" y que todo parece indicar que buena parte de de lo anunciado "se va a quedar en Mallorca". Algo que, según sus palabras, "hará que la isla siga con limitaciones de vehículos de recambio y capacidad para atender la demanda de transporte sanitario urgente y programado".

Por último, otro punto crítico que ha señalado Ribas es la falta de instalaciones propias para las ambulancias "ya que Ibiza es la única isla que carece de dependencias adecuadas, lo que expone los vehículos a las inclemencias del tiempo y genera problemas de mantenimiento".