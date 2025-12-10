Cultura

Pablo Alcántara: "La creatividad y el alma de una historia siguen siendo la fuerza diferencial frente a grandes plataformas y producciones industriales"

El impulsor de Pauxa Films ha repasado en Más de Uno Ibiza y Formentera los 20 años de trayectoria de la productora ibicenca, convertida en un referente audiovisual de la isla y en autora de algunos de los proyectos más destacados del cine y el documental local

Manu Gon

Illes Balears |

La productora ibicenca Pauxa Films cumple en este 2025 sus primeras dos décadas de vida y por ello, uno de sus impulsores, Pablo Alcántara, ha repasado en Más de Uno Ibiza y Formentera su trayectoria, su orígenes y sus proyectos futuros, convertida en un referente audiovisual de la isla tras haber creado algunos de los proyectos más destacados del cine y el documental local.

En este sentido, Alcántara ha recordado los inicios de Pauxa Films, fundada en 2005 junto a Javier Fernández tras coincidir en un curso de edición y como, "lo que empezó casi como una broma, incluido el propio nombre de la productora. ha terminado convirtiéndose en una empresa que ha pasado por ciclos de expansión y dificultades".

Pauxa Films es un referente a nivel balear
Pauxa Films es un referente a nivel balear | Redacción

Concretamente, el productor ibicenco ha reivindicado que, pese a los cambios vertiginosos de la tecnología, "lo esencial sigue siendo la mirada propia porque lo realmente importante es el contenido" y por ello ha hecho un llamamiento "a defender que la creatividad y el alma de una historia continúan siendo la fuerza diferencial frente a grandes plataformas y producciones industriales".

Entre los trabajos que más valora, mencionó La revolución turística, Vivir sin país o Los crímenes del Día de los Santos, recientemente incorporada al catálogo de Movistar y de cara al futuro, Alcántara adelantó proyectos documentales, ficción fantástica y la recuperación de ideas previas, todo ello acompañado de una celebración especial este sábado por el 20º aniversario de la productora en Sant Josep.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer