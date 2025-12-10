Pablo Alcántara: "La creatividad y el alma de una historia siguen siendo la fuerza diferencial frente a grandes plataformas y producciones industriales"

La productora ibicenca Pauxa Films cumple en este 2025 sus primeras dos décadas de vida y por ello, uno de sus impulsores, Pablo Alcántara, ha repasado en Más de Uno Ibiza y Formentera su trayectoria, su orígenes y sus proyectos futuros, convertida en un referente audiovisual de la isla tras haber creado algunos de los proyectos más destacados del cine y el documental local.

En este sentido, Alcántara ha recordado los inicios de Pauxa Films, fundada en 2005 junto a Javier Fernández tras coincidir en un curso de edición y como, "lo que empezó casi como una broma, incluido el propio nombre de la productora. ha terminado convirtiéndose en una empresa que ha pasado por ciclos de expansión y dificultades".

Pauxa Films es un referente a nivel balear | Redacción

Concretamente, el productor ibicenco ha reivindicado que, pese a los cambios vertiginosos de la tecnología, "lo esencial sigue siendo la mirada propia porque lo realmente importante es el contenido" y por ello ha hecho un llamamiento "a defender que la creatividad y el alma de una historia continúan siendo la fuerza diferencial frente a grandes plataformas y producciones industriales".

Entre los trabajos que más valora, mencionó La revolución turística, Vivir sin país o Los crímenes del Día de los Santos, recientemente incorporada al catálogo de Movistar y de cara al futuro, Alcántara adelantó proyectos documentales, ficción fantástica y la recuperación de ideas previas, todo ello acompañado de una celebración especial este sábado por el 20º aniversario de la productora en Sant Josep.