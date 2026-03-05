Óscar Otero: “Los textiles también forman parte de la experiencia del cliente en hostelería”

La feria Horeca Ibiza 2026, que se celebra en el recinto ferial de Ibiza, reúne durante estos días a numerosas empresas vinculadas al sector de la hostelería y entre ellas se encuentra la prestigiosa firma textil Ribes y Casals, una empresa familiar fundada en 1933 en Barcelona que se ha convertido en una referencia nacional en el ámbito de los tejidos para moda, decoración y hostelería.

Su representante en la feria, Óscar Otero, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el textil "es un elemento fundamental en la ambientación de cualquier establecimiento, aunque a menudo pase desapercibido y es que manteles, tapicerías, cortinas o uniformes forman parte del estilo y de la identidad de un local, contribuyendo a crear una experiencia más agradable para el cliente".

Imagen del stand de Ribes y Casals en Horeca | Redacción

En este sentido, aunque los textiles suelen incorporarse en la fase final del diseño de un negocio, "son clave para aportar personalidad y calidez al espacio, teniendo en cuenta que la elección de colores, materiales o diseños puede marcar la diferencia en la percepción del cliente, especialmente en terrazas, comedores o zonas de descanso".

Ribes y Casals cuenta actualmente con tiendas en Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca, además de su plataforma de venta online y es que según ha explicado Otero, "la empresa trabaja con tejidos de todo tipo, desde productos para moda hasta materiales técnicos para náutica o tapicería especializada, adaptándose a las necesidades de cada proyecto" y teniendo en cuenta que "la empresa también desarrolla proyectos personalizados para adaptarse a la identidad de cada establecimiento".

Por último, Otero, ha dejado claro que la sostenibilidad es otra de las tendencias que está ganando peso en el sector "ya que cada vez son más los fabricantes que apuestan por tejidos reciclados o elaborados a partir de plásticos recuperados del mar, en una línea que también empieza a tener presencia en el sector de la hostelería".