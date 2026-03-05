Horeca 2026

Óscar Otero: “Los textiles también forman parte de la experiencia del cliente en hostelería”

La prestigiosa empresa textil Ribes y Casals, con más de 90 años de historia, participa en la feria Horeca Ibiza 2026 para mostrar cómo los tejidos, manteles, cortinas o uniformes influyen en la identidad y la atmósfera de restaurantes, hoteles y cafeterías.

Manu Gon

Illes Balears |

La feria Horeca Ibiza 2026, que se celebra en el recinto ferial de Ibiza, reúne durante estos días a numerosas empresas vinculadas al sector de la hostelería y entre ellas se encuentra la prestigiosa firma textil Ribes y Casals, una empresa familiar fundada en 1933 en Barcelona que se ha convertido en una referencia nacional en el ámbito de los tejidos para moda, decoración y hostelería.

Su representante en la feria, Óscar Otero, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el textil "es un elemento fundamental en la ambientación de cualquier establecimiento, aunque a menudo pase desapercibido y es que manteles, tapicerías, cortinas o uniformes forman parte del estilo y de la identidad de un local, contribuyendo a crear una experiencia más agradable para el cliente".

Imagen del stand de Ribes y Casals en Horeca
Imagen del stand de Ribes y Casals en Horeca | Redacción

En este sentido, aunque los textiles suelen incorporarse en la fase final del diseño de un negocio, "son clave para aportar personalidad y calidez al espacio, teniendo en cuenta que la elección de colores, materiales o diseños puede marcar la diferencia en la percepción del cliente, especialmente en terrazas, comedores o zonas de descanso".

Ribes y Casals cuenta actualmente con tiendas en Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca, además de su plataforma de venta online y es que según ha explicado Otero, "la empresa trabaja con tejidos de todo tipo, desde productos para moda hasta materiales técnicos para náutica o tapicería especializada, adaptándose a las necesidades de cada proyecto" y teniendo en cuenta que "la empresa también desarrolla proyectos personalizados para adaptarse a la identidad de cada establecimiento".

Por último, Otero, ha dejado claro que la sostenibilidad es otra de las tendencias que está ganando peso en el sector "ya que cada vez son más los fabricantes que apuestan por tejidos reciclados o elaborados a partir de plásticos recuperados del mar, en una línea que también empieza a tener presencia en el sector de la hostelería".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer