Onda Cero se cuela en un Sant Jordi que ha llenado de libros, familias y actividades el Paseo Vara de Rey de la ciudad de Ibiza

El paseo de Vara de Rey de la ciudad de Ibiza ha vuelto a convertirse un año más este 23 de abril en el epicentro cultural de Ibiza con motivo del Día de Sant Jordi y con una celebración que desde primera hora de la mañana ha reunido a centenares de personas entre puestos de librerías, editoriales, entidades sociales y actividades infantiles.

Y allí ha estado Más de Uno Ibiza y Formentera con su micrófono verde comenzando su visita al paseo con la visita que un grupo de alumnos de 2 y 3 años del Centro Infantil Corrillos han hecho por algunas de las paradas acompañado de sus educadoras, que han destacado la importancia de fomentar la lectura desde edades tempranas y ha continuado precisamente con El Barco de Vapor, la gran librería especializada en literatura infantil y juvenil de la isla, y donde Sandra, su responsable, ha explicado su amplia selección de cuentos ilustrados y libros sensoriales con los que "se apuesta mantener a los niños alejados de las pantallas a través de actividades en familia".

Dia de Sant Jordi | Redacción

Además, entre los stands estaba el de Ediciones Aïllades, cuyo responsable, Ramón Mayol, celebraba el reencuentro con los lectores y presentaba novedades como el vigésimo título de su colección de poesía o la cuarta edición de Amilcar, el gran navegante fenicio, uno de los éxitos de la editorial y donde ha asegurado que "ser editor es muy romántico y una gran satisfacción, pero también muy sacrificado".

Y de editor a librero, porque uno de los puntos más concurridos ha sido el de la Librería Sa Cultural, donde el librero Pedro González —muy conocido por sus recomendaciones— celebraba "el día más emocionante del año para los libreros" recomendando para los oyentes El enamorado de la Osa Mayor y el cómic ibicenco Y un día… Formentera 1940, sobre el penal de Formentera y al que definió como "una obra maestra que debería estar en todas las casas". Y todo ello, sin olvidar otra librería referente en Ibiza por su apuesta por publicaciones locales, Llibreria Mediterrània, y donde su responsable, Vicent Costa, recomendaba el libro ilustrado de Xico Castelló sobre la historia de los barcos entre Ibiza y Formentera ‘Hablemos de la barca de Formentera. La conexión marítima pitiusa y sus barcos (1900-1980)’ así como las obras infantiles de Toni Tirurit, muy populares entre las familias.

Dia de Sant Jordi | Redacción

Mientras, el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera también ha participado con publicaciones especializadas sobre historia y arqueología, mientras que entidades como la Obra Cultural Balear han ofrecido libros en catalán, camisetas reivindicativas y poesía popular o Esquerra Unida destacaba por su amplia oferta de libros de ensayo sobre vivienda, ecologismo, feminismo o memoria democrática, y en el ámbito social, asociaciones como APAC (Ayuda a Afectados de Cáncer), la AECC, el Museo Etnográfico de Can Ros o la Fundación Conciencia han instalado mesas informativas y solidarias.

Finalmente, la jornada ha concluido con un espacio dedicado a la literatura espiritual y de bienestar, de la mano de la editorial Tharpa y el Centro de Meditación Kadampa donde su representante ha destacado el creciente interés por la meditación y la búsqueda de paz interior incidiendo en que "la causa principal de la felicidad es la paz interior ya que no que es algo que no se compra sino que se cultiva".