Miguel Tur: «La desestacionalización ya es una realidad y Sant Antoni está abierto casi 365 días al año»

El concejal de Turismo de Sant Antoni hace balance de la temporada y analiza el cambio de modelo turístico, la ampliación de la temporada, la promoción internacional y el problema de la vivienda en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de la Semana del Turismo

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sant Antoni, Miguel Tur, ha realizado un balance positivo de la temporada turística en el municipio, especialmente en lo referente a la ocupación hotelera, aunque ha reconocido que otros sectores no han tenido el mismo comportamiento. «Ha sido una temporada que en ocupación ha sido un éxito», ha señalado durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, añadiendo que la restauración y el comercio han funcionado algo peor que el pasado año.

La entrevista se ha realizado dentro de la Semana del Turismo 2026 de Onda Cero, que se celebra del 21 al 27 de septiembre y que dedica su programación a la industria turística y sus protagonistas, con especial atención a un modelo sostenible y respetuoso con las islas.

Uno de los principales objetivos de Sant Antoni continúa siendo transformar progresivamente su modelo turístico y atraer a un visitante más diverso y de mayor edad. Tur considera que los resultados comienzan a apreciarse, especialmente al principio y al final de la temporada. Según ha explicado, en julio y agosto también se ha elevado la edad media del visitante y el municipio está recibiendo más turistas italianos, franceses y holandeses. Aunque el mercado británico continúa teniendo un peso muy importante, la dependencia respecto al visitante inglés se ha reducido en comparación con años anteriores.

El responsable municipal de Turismo ha defendido además que Sant Antoni tiene mucho más que ofrecer que el ocio. El interior del municipio, la gastronomía y otros atractivos complementarios forman parte de las campañas con las que se pretende ampliar la imagen del destino, sin renunciar a un sector del ocio que Tur considera también un importante motor económico.

Una temporada que se alarga hasta noviembre

Miguel Tur ha destacado especialmente los avances conseguidos en materia de desestacionalización. Las pruebas deportivas se han convertido, según ha explicado, en una herramienta fundamental para abrir y cerrar la temporada. El concejal recuerda que hace menos de una década se llegaron a tener temporadas de apenas cinco meses, mientras que actualmente la actividad comienza alrededor de Semana Santa y puede prolongarse hasta finales de noviembre.

A ello se suma la programación de invierno. El mercado de Navidad, las fiestas patronales y acontecimientos gastronómicos como el arròs de matances permiten mantener actividad durante meses tradicionalmente considerados de temporada baja y ayudan a los establecimientos hoteleros que permanecen abiertos durante todo el año. «Falta mucho trabajo», reconoce Tur, aunque considera que los primeros resultados de esta estrategia ya son visibles.

En relación con el debate sobre el aeropuerto de Ibiza, el concejal se ha mostrado partidario de mejorar sus instalaciones y servicios, pero con cautela. Tur considera necesario atender adecuadamente a quienes llegan a la isla, aunque advierte de que cualquier actuación debe realizarse evitando un crecimiento que pueda resultar difícil de asumir.

Promoción internacional: Londres, FITUR y Berlín

Sant Antoni prepara ya su estrategia promocional para los próximos meses. La primera gran cita será la World Travel Market de Londres, donde el municipio quiere promocionar especialmente las posibilidades del invierno y su climatología. Posteriormente, en FITUR, la apuesta estará centrada en la sostenibilidad, la gastronomía y los espacios naturales. Para Berlín, el Ayuntamiento pretende potenciar el cicloturismo y las pruebas deportivas, aprovechando las nuevas rutas y las posibilidades que ofrece el municipio para la práctica de la bicicleta.

Tur sostiene que Sant Antoni está logrando también recuperar actividad durante el invierno. Según ha explicado, visitantes británicos, holandeses y nacionales llegan ya al municipio fuera de la temporada estival. Navidad, fiestas patronales y acontecimientos gastronómicos permiten construir un calendario que busca que Sant Antoni permanezca activo prácticamente durante todo el año.

La vivienda, uno de los grandes retos

El concejal ha situado finalmente la falta de vivienda para los trabajadores entre los principales problemas que debe afrontar Ibiza. A su juicio, la solución requiere la implicación tanto de las administraciones como del sector privado y considera que los grandes establecimientos hoteleros deberán plantearse cada vez más fórmulas para facilitar alojamiento a sus empleados. «Estamos saturados», ha reconocido al referirse a la situación de la vivienda.

Tur ha comparado este desafío con el proceso de desestacionalización: los resultados no pueden conseguirse a corto plazo, pero es necesario comenzar a adoptar medidas y mantenerlas en el tiempo. Durante la entrevista también ha apuntado que Sant Antoni cuenta con varios centenares de viviendas protegidas programadas, aunque él mismo ha matizado que no podía precisar la cifra al no corresponderle directamente el área de Urbanismo.

El concejal de Turismo ha cerrado su intervención invitando a residentes y visitantes a participar en las actividades programadas con motivo de estos días, señalando que están concebidas «para grandes y pequeños» y tanto para turistas como para residentes.