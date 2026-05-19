Marisol Ferrer: "El Festival Barruguet convertirá Santa Eulària en “un gran escenario familiar” con 25 espectáculos y compañías de toda España".

Marisol Ferrer destaca que el Festival Barruguet convertirá Santa Eulària en “un gran escenario familiar” con 25 espectáculos y compañías de toda España

El municipio de Santa Eulària des Riu se prepara para acoger del 22 al 24 de mayo la duodécima edición del Festival Barruguet, una cita cultural ya consolidada en el calendario familiar de Baleares y que este año reunirá a 17 compañías de cinco comunidades autónomas con una programación compuesta por 25 espectáculos. Así lo ha explicado la concejala de Cultura, Marisol Ferrer, durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera.

Durante la conversación, Ferrer puso en valor el crecimiento y la dimensión que ha alcanzado el festival, señalando que el objetivo es ofrecer “un gran encuentro de teatro infantil y familiar” pensado para todos los públicos. “Tendremos teatro, danza, música, circo y espectáculos de calle repartidos por todo Santa Eulària”, explicó la edil.

La programación se desarrollará en espacios como el Teatro España, el Palacio de Congresos, el Centre Cultural de Jesús y diferentes plazas del municipio, convirtiendo las calles en un gran escenario abierto. Además, muchas de las actividades serán gratuitas, especialmente las itinerantes y las propuestas al aire libre.

Ferrer destacó especialmente el componente educativo y social del festival. Desde esta misma semana ya se están realizando funciones dirigidas a escolares y escoletas del municipio. Cerca de 3.000 alumnos participarán en las actividades pedagógicas organizadas dentro del Barruguet, acercando las artes escénicas a los más pequeños.

La concejala también subrayó que el festival no se limita únicamente a los niños, sino que busca implicar a toda la comunidad. En este sentido, recordó que el programa Barruguet Social llevará espectáculos a residencias de mayores para que los usuarios y sus familias también puedan disfrutar de la programación cultural.

Otro de los aspectos destacados por Ferrer fue la compleja organización del evento. Según explicó, el trabajo de selección de compañías y planificación comienza prácticamente con un año de antelación. “Es un festival muy nuestro y muy de Santa Eulària”, afirmó, destacando además la implicación de vecinos, centros escolares y familias.

El Festival Barruguet arrancará oficialmente el viernes por la tarde con espectáculos itinerantes y celebrará su gala inaugural en el Palacio de Congresos. Durante todo el fin de semana habrá además sorteos y actividades complementarias para las familias asistentes.