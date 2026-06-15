Lourdes Marí: "Comprar en el Mercado de Sant Josep es apostar por la tradición, el kilómetro cero y la Ibiza más auténtica"

El mercado ecológico, local y de artesanía que todos los sábados por la mañana organiza el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia en el entorno del edificio consistorial "está celebrando una década de vida como escaparate vivo de las raíces ibicencas". Así al menos lo ha confirmado la concejala josepín de Promoción Empresarial, Lourdes Marí, durante el programa especial que ha realizado Más de Uno Ibiza y Formentera junto a los puestos que forman parte de esta feria que fusiona artesanía, gastronomía de alimentos de kilómetro cero, talleres infantiles y música en directo.

No en vano, Lourdes Marí ha explicado en Onda Cero que el objetivo "es dar voz a lo nuestro, a lo local, y poner en valor el trabajo de quienes mantienen vivas las raíces de Ibiza" y por ello, cada sábado reúne a 53 artesanos, en lo que supone la cifra más alta de participantes desde que se pusiera en marcha y que ofrecen una gran variedad ya que el visitante puede encontrar espardenyes, cerámica, joyería, productos agrícolas, miel, tambores, senallons y, sobre todo, multitud de piezas elaboradas con técnicas tradicionales ya que, como ha asegurado Marí, "si algo hace único a este mercado con respecto al resto es que es el único de la isla en el que pedimos la carta de artesano para poder participar".

Numerosos turistas y residentes acuden cada sábado al Mercat de Sant Josep de sa Talaia | Redacción

Tanto que ha aprovechado para lanzar una invitación clara a todos los oyentes asegurando que "cada sábado descubro algo nuevo ya que este mercado es un espectáculo y un lugar único que hace que comprar aquí sea apostar por la tradición, por el kilómetro cero y por la Ibiza más auténtica".

"El apoyo institucional es clave para que los oficios tradicionales sobrevivan"

En este sentido, la concejala de Sant Josep ha puesto en valor el apoyo institucional "como elemento clave para que estos oficios sobrevivan" y por eso ha hecho un llamamiento "para que se valore mucho más la obra de los artesanos porque detrás de cada creación hay horas y horas de trabajo que nadie ve y que mantienen viva nuestra cultura". E, incluso, también ha incidido "en la importancia de facilitar espacios donde los creadores puedan mostrar, transmitir los oficios a las nuevas generaciones y vender sus productos sin competir con artículos de reventa o de peor calidad y sin tanta historia".

La artesanía es clave en el mercado de los sábados por la mañana en Sant Josep de sa Talaia | Redacción

Y por ello, Lourdes Marí, después de insistir en que este mercado "se ha convertido en un punto de encuentro familiar gracias a talleres rotativos de astronomía, reciclaje, juegos tradicionales o medioambiente", también ha recalcado que el municipio también cuenta con otros mercados más allá del de Sant Josep de los sábados como, por ejemplo, el mercado de Platja d’en Bossa, el mercado nocturno del primer viernes de mes y el histórico mercadillo de segunda mano de Sant Jordi "y todo con el objetivo de que la artesanía esté presente en todo nuestro municipio aún sabiendo que somos el más amplio de la isla en cuanto a territorio".

Programación Día Internacional del Orgullo LGTBI

Por otro lado, la concejala de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha aprovechado su participación en Más de Uno Ibiza y Formentera para recordad que, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, el Ayuntamiento ha preparado una programación especial "que incluye una mesa informativa, la lectura del manifiesto institucional y la obra de teatro Trio en Can Jeroni", además de "una decoración especial en el mercado para celebrar la diversidad y la convivencia".