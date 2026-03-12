Lluís Oliva: “Construir por debajo de los 2.000 euros por metro cuadrado en Ibiza es casi imposible porque los números no salen”

Ibiza se enfrenta a una paradoja cada vez más evidente: hay demanda de vivienda asequible, hay necesidad social y en algunos casos también suelo disponible, pero "construir a precios razonables se ha convertido en una misión casi imposible", tal y como ha advertido en Onda Cero el presidente de la demarcación pitiusa del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, Lluís Oliva.

No en vano, Oliva ha explicado que "el encarecimiento de los materiales o del transporte, la falta de mano de obra y todos los costes asociados como los honorarios de los técnicos, las tasas, los impuestos, está haciendo inviable buena parte de los proyectos de vivienda protegida o de precio limitado ya que los números no salen". Tanto que, si a eso le unimos otros factores provocados por la insularidad o la doble insularidad en el caso de Formentera, según los datos que maneja el sector, "construir por debajo de los 2.000 euros por metro cuadrado es hoy muy difícil en Ibiza".

Por ello, desde el Colegio de Arquitectos se plantea que la solución "no pasa por intervenir de forma artificial el mercado, sino por incentivar de verdad este tipo de promociones". Así, entre las medidas que se ponen sobre la mesa están el que administraciones "actúen con medidas realistas y coordinadas, con incentivos como la reducción de tasas e impuestos, así como fórmulas urbanísticas que permitan ganar vivienda sin ocupar más territorio aumentando, por ejemplo, en dos alturas en algunas zonas de la isla".

Al mismo tiempo, Oliva también ha apuntado que una parte de la vivienda libre podría ayudar a compensar las pérdidas que generan las promociones protegidas, de modo que el conjunto de la operación sí resulte viable para los promotores y al mismo tiempo ha recordado que el problema de la vivienda en Ibiza no es nuevo, "sino una cuestión estructural que se arrastra desde hace décadas, casi desde los ochenta del pasado siglo, pero que se ha ido agravando hasta convertirse en una crisis permanente".