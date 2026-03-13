José Antonio Roselló: "La cooperación y la lealtad institucional son básicas para no defraudar a las empresas y avanzar en una posición común sobre Ibiza"

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha renovado su comité ejecutivo, eligiendo como presidenta a Carmen Planas y como vicepresidente para las Pitiusas por tercer mandato consecutivo a un José Antonio Roselló que en Onda Cero ha reconocido que esta continuidad supone "mucho respeto por la responsabilidad de representar al tejido empresarial de las Pitiusas ante las administraciones y la sociedad".

Al mismo tiempo, también ha insistido en "la importancia de mantener la unidad de acción empresarial, especialmente en un territorio como Ibiza y Formentera, donde conviven distintas organizaciones y sensibilidades" y en este sentido ha puesto en valor la buena sintonía con PIMEEF y con otras entidades económicas y sociales, defendiendo "que la cooperación y la lealtad institucional son fundamentales para no defraudar a las empresas y trasladar una posición común en los grandes asuntos que afectan a las islas".

José Antonio Roselló, tercero por la derecha, con la nueva junta directiva de CAEB | Redacción

Mientras, sobre los retos actuales, el vicepresidente de CAEB en las Pitiusas ha explicado que ambas islas "atraviesan un momento de transformación profunda, especialmente en todo lo relacionado con el turismo" por lo que, a su juicio, "ya no se trata de hablar de un cambio de modelo, sino de una evolución que permita que las islas crezcan en valor y no en cantidad". Algo que, según sus palabras, "implica reforzar la sostenibilidad en sus tres vertientes —económica, social y medioambiental— y apostar por medidas que ayuden a equilibrar mejor la convivencia entre actividad turística y calidad de vida".

Por último, Roselló también se ha referido a la incertidumbre internacional provocada por el conflicto en Oriente Medio, advirtiendo de "que una guerra prolongada podría tener efectos muy serios sobre el precio de la energía, los costes empresariales y la evolución del turismo" aunque también ha pedido prudencia y se ha mostrado esperanzador en que se pueda recuperar la dinámica del sector positiva que había antes de la crisis.