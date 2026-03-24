Lluis Ferrer: "Antares es el personaje favorito y al que más cariño tiene Joan Escandell"

El universo del cómic vuelve a mirar hacia uno de sus grandes referentes con Antares Origen, la nueva novela gráfica que desde Ibiza y gracias a la editorial Apache Libros recupera al icónico personaje creado por el histórico ilustrador ibicenco Joan Escandell de 88 años de edad.

Una obra que inicia un gran recorrido por las Pitiusas y que ha contado con el dúo formado por el propio Escandell y el guionista y escritor Lluis Ferrer, quien ha explicado en Onda Cero que la obra "supone una puesta al día de este hombre-pez que fue todo un fenómeno en Francia entre 1973 y 1989, y que ahora regresa adaptado a los nuevos tiempos".

Portada de Antares Origen | Redacción

Ferrer y Escandell han colaborado ya en una decena de publicaciones de gran éxito y en esta ocasión, todo ha nacido "en gran parte de la nostalgia del genial ilustrador" pero también del deseo de actualizar la historia para conectar con nuevas generaciones. De hecho, Ferrer ha asegurado que esta nueva versión introduce cambios importantes, "como su publicación por primera vez a color y una reinterpretación del personaje que mantiene su esencia original, pero lo sitúa en un contexto contemporáneo, ya que la historia arranca en el cambio de milenio y se desarrolla hasta la actualidad, con un Antares que vive en el mundo real y tiene 26 años".

Ilustración de Antares creada por Joan Escandell | Redacción

Al mismo tiempo, Antares Origen tiene guiños a Ibiza, una constante en la obra de Ferrer, y por eso el lector podrá encontrar referencias y detalles reconocibles para los lectores de la isla como Tagomago, y todo ello sin perder la esencia de los trabajos de Escandell que, según el escritor de Cala Mastella, "a pesar de su edad sigue en activo, en plena forma y trabajando a diario con la misma disciplina y pasión que durante una extensa trayectoria profesional que le ha llevado a trabajar para grandes editoriales nacionales como Bruguera así como en el mercado internacional".

Por último, en cuanto a la salud del sector del cómic, Ferrer se ha mostrado moderadamente optimista asegurando que la industria del cómic y la novela gráfica en España "vive un buen momento en comparación con etapas anteriores, gracias a nuevos formatos y ediciones más cuidadas" aunque también ha lamentado que los autores nacionales "sigan estando más valorados fuera del país que dentro", lo que obliga, según sus palabras, "a muchos creadores a buscar reconocimiento y mejores condiciones en mercados como el francés o el belga".