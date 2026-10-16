Juanjo Ferrer: "Todas las fuerzas políticas tenemos que sentarnos para llegar a un acuerdo para solucionar el problema de la vivienda"

El candidato al Senado por la coalición de izquierdas e independientes Eivissa al Senado, Juanjo Ferrer, ha asegurado en una entrevista realizada en los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera que la vivienda será su principal prioridad si consigue regresar a la cámara alta después de las elecciones del 29 de noviembre.

Unas elecciones a las que Ferrer se presenta únicamente por Ibiza, después de la reforma constitucional que permitirá a Formentera elegir a su propio senador por primera vez en su historia, y en este sentido, ha explicado que decidió aceptar la propuesta de las formaciones que integran la coalición "porque el trabajo realizado durante la anterior legislatura ha dado resultados y porque todavía quedan muchos temas pendientes, sobre todo para dar soluciones a las dificultades de acceso a una vivienda para los residentes y los jóvenes que quieren desarrollar su proyecto de vida en la isla".

En este sentido, el candidato de Eivissa al Senado ha asegurado que, sin renunciar a reivindicaciones que tienen que ver con la lengua y la cultura propia o las instituciones de la isla, "es necesario estudiar medidas para limitar la compra especulativa de segundas residencias en territorios especialmente tensionados como Ibiza", recordando que él mismo ya planteó iniciativas en esta dirección durante su anterior etapa parlamentaria, aunque fueron rechazadas en el Senado. Y por ello, ha aprovechado para reclamar que las administraciones y los partidos políticos "alcancen acuerdos para adoptar medidas a corto, medio y largo plazo, tanto para facilitar el acceso a la compra como para incentivar que los propietarios incorporen viviendas al mercado del alquiler a precios más asequibles".

Foto de la presentación de Juanjo Ferrer dentro de la coalición Eivissa al senado | Redacción

Desgracidamente, a su juicio, "la confrontación política está impidiendo avanzar en uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos" ya que según ha lamentado, "las fuerzas políticas ahora mismo están más en confrontar que no en acordar cuando lo que tendrían que hacer es asumir su parte de responsabilidad y sentarse a negociar soluciones urgentes". No en vano, ha mostrado preocupación por el clima de enfrentamiento político y la falta de consenso entre las principales fuerzas parlamentarias poniendo como ejemplo las dos modificaciones del Reglamento del Senado aprobadas durante la última legislatura sin acuerdo entre los partidos "en algo que no se había hecho nunca en la trayectoria democrática de la institución" y tras lamentar que la polarización "está dificultando el funcionamiento de las instituciones" ha expresado su deseo de que los resultados de las próximas elecciones "obliguen a las diferentes formaciones a recuperar el diálogo".

Por otro lado, Juanjo Ferrer ha repasado los principales logros que atribuye a su anterior etapa en el Senado, entre los que ha destacado la reforma constitucional que permitirá a Formentera contar con representación propia en la Cámara Alta y que ha catalogado de "histórica", la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que ha permitido garantizar la gratuidad del transporte público terrestre durante 2026 o las gestiones realizadas ante el Gobierno central para actualizar los complementos de insularidad de los funcionarios de la Administración General del Estado en Baleares.