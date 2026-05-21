Juan Suarez: "todos los premiados han seguido un mismo hilo conductor: la apuesta por el producto de Ibiza y la forma de cocinar de Ibiza”

La Academia de Gastronomía distingue a los referentes del producto local y la cocina tradicional de Ibiza

La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera ha celebrado la entrega de sus premios anuales en una gala marcada por la defensa del producto local, la tradición culinaria y la proyección internacional de la gastronomía pitiusa. Así lo explicó Juan Suárez, director de Relaciones Institucionales y presentador del acto, durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera.

Durante la conversación, Suárez destacó que todos los premios han seguido un mismo hilo conductor: “la apuesta por el producto de Ibiza y la forma de cocinar de Ibiza”. Entre los galardonados de esta edición se encuentran establecimientos históricos y referentes gastronómicos de la isla como Camí de Balàfia, Mariner, Can Pere o Can Anita, además de empresas emblemáticas como Marí Mayans.

Uno de los reconocimientos más destacados fue para Camí de Balàfia, un restaurante definido por la Academia como “icónico” por su fidelidad al producto de proximidad y la cocina tradicional ibicenca. “Es producto que sale de la tierra directamente al plato”, señaló Suárez durante la entrevista.

La gala también tuvo momentos especialmente emotivos, como el homenaje a Can Anita, coincidiendo con el fallecimiento de la matriarca del histórico establecimiento el mismo día de la entrega del premio. Suárez recordó el valor simbólico del lugar como punto de encuentro entre ibicencos, turistas y comunidad hippie durante décadas.

Además, la Academia reconoció a la familia Marí Mayans por la proyección internacional de las hierbas ibicencas y premió la innovación gastronómica del restaurante Nojo, en Ses Salines, por su transformación y apuesta por mantener actividad durante todo el año.

Durante el acto también se presentó la iniciativa institucional “Això sí, és d’Eivissa”, destinada a promocionar el producto local y la gastronomía de kilómetro cero. Juan Suárez valoró muy positivamente el trabajo impulsado desde el Consell Insular para reforzar la identidad gastronómica de la isla y aseguró que “la gastronomía se ha convertido en una experiencia de viaje”, cada vez más apreciada por el turismo.