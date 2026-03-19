Juan Francisco Ballesteros: “El problema de las criptomonedas no es la complejidad sino la falta de educación”

El mundo de las finanzas y las criptomonedas han sido analizadas en Onda Cero por el músico y escritor Juan Francisco Ballesteros y el director de operaciones de GBTC Finance, Miquel Ángel Lorenzo, y ambos han coincidido en destacar que "el problema no es la complejidad sino la falta de educación que hay sobre ambos temas"

En este sentido, también han insistido en que todo lo que rodea a las finanzas sigue siendo "un gran desconocido para buena parte de la población, no por su dificultad intrínseca, sino por la ausencia de formación desde edades tempranas" y por ello se han mostrado partidarios de que la educación financiera "debería ser obligatoria en el sistema educativo, ya que la vida adulta está completamente condicionada por la gestión del dinero y cuando se sale del colegio no se tiene ningún tipo de conocimiento financiero".

Además, se ha puesto el foco en cómo muchas personas aprenden sobre dinero "a base de errores", lo que puede resultar costoso y en este sentido, Juan Francisco Ballesteros ha insistido en que "el conocimiento es la mejor herramienta para evitar estafas y tomar decisiones financieras acertadas".

Por otro lado, uno de los puntos centrales de la entrevista ha sido el análisis del auge de las criptomonedas y en este sentido, lejos de la imagen negativa que a menudo transmiten, Miguel Ángel Lorenzo aclaró que "su uso ilícito es minoritario y comparable al de cualquier moneda tradicional como el euro o el dólar por lo que al final se pone el foco en una parte muy pequeña de la realidad".

Incluso, han destacado que las criptomonedas "permiten realizar transacciones sin intermediarios, lo que reduce costes y agiliza operaciones internacionales" aunque también han reconocido que "su volatilidad puede generar incertidumbre que se puede solucionar con alternativas como las monedas estables que replican el valor del dólar". Y finalmente, en cuanto a su uso cotidiano, han señalado que la idea de pagar directamente con criptomonedas aún no está generalizada aunque también se está imponiendo un modelo más práctico con tarjetas que permiten pagar en cualquier comercio utilizando saldo en criptomonedas, integrando así este sistema en la economía diaria.