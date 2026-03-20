Juan Antonio Prats: "Al campo ibicenco no le queda otra que asumir la subida de precios"

El campo ibicenco vuelve a situarse en el centro de la preocupación económica ya que en un momento clave del año, con la temporada de siembra en marcha, los agricultores afrontan un escenario marcado por el incremento de costes y la incertidumbre internacional tras todo lo que está sucediendo en Oriente Medio.

Así al menos lo ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera Juan Antonio Prats, gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, quien ha reconocido que ante los continuos cambios en precios y suministros el sector está "a la expectativa" ya que cada día reciben nuevas comunicaciones con subidas de tarifas o incluso parones en la fabricación de algunos productos.

En este sentido, Prats ha confirmado que el conflicto en Irán, el Líbano y los países adyacentes está provocando un aumento en los costes de producción y el consiguiente encarecimiento "afecta a varios frentes clave como el gasoil agrícola, imprescindible para la maquinaria; los fertilizantes, muchos de ellos derivados del petróleo o del gas; y el transporte, tanto marítimo como terrestre".

Sin embargo, y aunque todo ha llegado en el peor momento posible para el sector, "en el de la siembra, que es es nuestro agosto porque tenemos una actividad máxima", también desde la cooperativa de Sant Antoni también se ha querido lanzar un mensaje moderadamente tranquilizador ya que Prats ha asegurado "que ahora no hay problemas graves de abastecimiento por lo que tendremos producto aunque siga siendo más caro".

Por ello, en todo este contexto, los agricultores miran también a las administraciones públicas ya que están pendientes de posibles ayudas o medidas que puedan aliviar la presión económica, especialmente en aspectos como el combustible o la fiscalidad.