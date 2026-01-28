José Ramón Mateos “La normalización de los turnos permitirá volver a ofrecer un servicio de calidad en la residencia de mayores de Formentera”

José Ramón Mateos, delegado del sindicato UGT en el Consell de Formentera ha catalogado el Formentera al día del 28 de enero como de “muy positivo” el acuerdo alcanzado con la institución para normalizar de nuevo los turnos de trabajo de los sanitarios de la Residencia de Majors de Es Brolls.

En este sentido, Mateos ha asegurado que el acuerdo llega tras “un año y tres meses discutiendo y batallando porque el servicio no funcionaba como debía y en el que se evidenciaron carencias importantes” y por ello ha valorado positivamente que el Consell “haya aceptado finalmente revidar el modelo y aplicar el que había anteriormente”.

José Ramón Mateos, delegado de UGT en el Consell de Formentera | Periódico de Ibiza y Formentera

Así, el representante sindical ha confirmado que “se establece turnos unificados para todas las trabajadoras, con tres sociosanitarias por la mañana y dos por la noche, además de la incorporación de una segunda enfermera que garantiza atención toda la semana” y que se incluyen mejoras organizativas “como un listado mensual de personal disponible para cubrir bajas o imprevistos, refuerzos voluntarios de entre cuatro y doce horas y la corrección del pago de horas extra, que hasta ahora se abonaban por debajo de lo establecido en el convenio”.

Algo que, según Mateos, “permitirán ofrecer un servicio estable y de calidad, además de mejorar el ambiente laboral ya que lo fundamental es garantizar la mejor atención posible a las personas mayores de una residencia que funciona 24 horas al día”.

Presencia institucional en Fitur

Por otro lado, Formentera cerró su participación en FITUR 2026 con una intensa agenda centrada en deporte, sostenibilidad y promoción cultural. En la primera jornada se presentó el calendario deportivo de 2026, con novedades como el Trofeo Formentera de Fútbol Base y la Formentera 4x10K, junto a pruebas ya consolidadas que buscan reforzar la desestacionalización, mientras que la segunda jornada estuvo marcada por reuniones estratégicas con empresas tecnológicas y turísticas, como EasyPark, y por la presentación del proyecto ambiental Living Formentera, impulsado por Baleària para regenerar la biodiversidad de la isla.

Formentera ha estado muy presente en la feria Fitur | Redacción

Por último, en la tercera jornada, el Consell dio a conocer dos proyectos clave: “Formentera mira al cel”, iniciativa de astroturismo basada en la certificación Starlight y centrada en el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, y “De Formentera amb molt de gust”, que promueve la gastronomía local mediante un sello distintivo y rutas por explotaciones agrícolas.

Participación ciudadana y agenda

Paralelamente, el Consell ha abierto procesos de participación ciudadana para aportar propuestas tanto a la regulación de Formentera.eco 2026 como al futuro modelo de transporte público insular, y en el ámbito institucional y cultural, se ha firmado un convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos para garantizar la calidad del futuro Centre Cultural Multifuncional de Sant Ferran y se ha recordado que está abierta la Declaración Anual del censo ganadero, mientras que en la parte dedicada a la agenda, se ha recordado que se ha abierto el plazo para el XXIII Concurso de Fotografía Beni Trutmann, y que este jueves se presenta en la Biblioteca Marià Villangómez la segunda edición de El llenguatge de les ones i altres relats.

Cartel del concurso de fotografía Beni Trutmann 2026 | Redacción

Finalmente, en deportes, la SD Formentera cayó por 2-1 ante el Constància y se mantiene décima, a diez puntos del playoff, antes de su próximo partido este sábado en Magaluf frente al Platges de Calvià, un rival directo en la clasificación.