José Antonio Rosselló: "En Ibiza tenemos que conseguir que el valor predomine sobre la cantidad de turistas"

José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB en Ibiza y Formentera, participará este jueves 1 de octubre en una mesa redonda en el V Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa que se celebra este jueves en el Grand Palladium Select Palace Ibiza, junto a Maria Àngels Marí, secretaria general de PIMEEF, José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza, Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza y Rafael Romero, director territorial de Baleares de Trablisa, y por ello ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para analizar la situación actual del turismo en la isla marcada en parte por la falta de vivienda

En este sentido, Roselló ha asegurado que la temporada turística de 2026 "puede marcar un antes y un después en el debate sobre el modelo turístico de Ibiza ya que el verano ha dejado resultados desiguales dependiendo de los sectores, con actividades de la oferta complementaria que han funcionado francamente bien y otras que han quedado por debajo de las expectativas".

José Antonio Roselló estará en Ibiza junto a Gonzalo Bernardos y otras autoridades | Redacción

De hecho, según sus palabras, el sector hotelero, "ha aguantado bien", aunque las estadísticas oficiales reflejan una caída de las pernoctaciones en unos datos que permiten "hablar de una cierta contención de la actividad turística, aunque todavía existe una demanda elevada". No en vano, según Roselló, "los hoteles han conseguido mantener la facturación gracias, entre otras cuestiones, a la gestión comercial y al mantenimiento de los precios pese al descenso de las pernoctaciones mientras que han aumentado otras modalidades más difíciles de contabilizar, como las estancias en casas de amigos o en embarcaciones".

Al mismo tiempo, el vicepresidente de CAEB ha insistido en que el objetivo de Ibiza "debe ser crecer en valor y no en cantidad" aunque también ha advertido de que este cambio de modelo necesita tiempo y por ello ha pedido "cautela ante quienes consideran que la contención turística ya está conseguida" recordando que indicadores como el gasto turístico "deben analizarse con prudencia porque también están condicionados por el incremento general de los precios y de los costes".

Por último, ha recordado que uno de los grandes problemas asociados al crecimiento económico de Ibiza continúa siendo la vivienda y la dificultad para encontrar trabajadores que puedan permitirse residir en la isla y en este sentido Rosselló ha confirmado que "esta situación no pertenece al futuro, sino que está sucediendo ya, después del fuerte crecimiento económico y demográfico experimentado durante los últimos años" y por ello, ha asegurado "que una eventual contención turística podría contribuir a aliviar parcialmente esta presión, aunque el problema habitacional seguirá presente durante bastante tiempo".